Телесные, цветные и с принтом: как выбирать колготки на осень и сочетать их с обувью, чтобы не выглядеть нелепо (фото)

Очень важно выбирать такие модели, которые не блестят.

Несмотря на холода, когда вообще не хочется никуда вылазить из-под одеяла, многие девушки продолжают щеголять по улицам в платьях или юбках. Поскольку для такого образа в холода нужны колготки, то важно знать, как их правильно носить и с какими вещами и обувью сочетать. Как не нужно делать — мы уже писали ранее.

Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм решила немного помочь тем модницам, которые предпочитают ходить и осенью и зимой в юбках и платьях. Эти модные советы пригодятся кстати и на более теплые времена года.

Как правильно носить колготки осенью

Телесные колготки. Идеальная плотность — не выше 15 den. Цвет колготок должен быть максимально приближен к тону вашей кожи. Колготки должны быть без блеска. Телесные колготки носите со светлой обувью. Если у вас темная обувь и светлая юбка, то гармоничнее будут смотреться телесные колготки. С кедами и кроссовками — добавляйте носки, которые должно быть видно.

Черные колготки. Колготки плотностью от 70 den скрывают все несовершенства и делают ноги стройнее. Черные колготки носим с темной обувью.

Коричневые колготки. Такие колготки хорошо дополняют образы с бежевой, зеленой, синей одеждой. Хорошо, если коричневый цвет будет присутствовать в аксессуарах или принтах. Не стоит сочетать с коричневыми колготками белые вещи. Также обращайте внимание на плотность колгот. К примеру тонкий капрон коричневого цвета лучше сочетать с легкими платьями и юбками из шифона, шелка, хлопка. Более плотный капрон хорошо сочетается с трикотажем, твидом, денимом, замшей.

Цветные колготки. Должны иметь плотность от 70 den, и сочетаться с одним из элементов образа — обувью или сумкой, ремнем, шапкой или другой вещью.

Колготки с принтом. Такие колготки визуально расширяют ноги, поэтому носить их нужно с осторожностью. Цвет обуви подбирайте в тон основного цвета колготок.

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