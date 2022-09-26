Бомберы, массивные сапоги и не только: названы главные тренды зимы-2022 (фото)
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Уже известны несколько топовых тенденций зимнего сезона
Пока что мы наслаждаемся стильными сентябрьскими луками и многообразием трендов осени-2022, но вскоре на улице станет прохладнее и стоит подумать о том, что носить зимой. В зимних коллекциях дизайнеры представили как уже полюбившиеся тенденции, так и интересные новинки.
Бомберы и корсеты, которые уже активно носят модницы, остаются с нами и в сезон морозов. А вот неоновые оттенки – новая модная идея. О главных трендах зимы 2022 года пишет Elle. Уже сейчас стоит присмотреться по меньшей мере к 11 актуальным тенденциям.
Практически каждый известный бренд в этом году порадовал новыми фасонами костюмов. Это может быть как однотонная тройка, так и комбинация брюк и пиджаков из разных пар.
Акцентные плечи – еще один тренд зимней поры. подплечники и широкие воротники украшают модные блейзеры.
Ворвалась на модные подиумы эстетика вестерна. Наиболее оптимальный вариант добавления этого тренда в повседневные образы – удобные и стильные ковбойские сапоги.
Многие дизайнеры вернулись к длине макси. Так что купить длинную юбку на зимний период – хорошая идея.
В моде нестандартные для зимы цвета, к примеру, кислотно-зеленый и аквамариновый.
Бомберы, получившие волну популярности осенью, останутся с нами и в сезон морозов. Это стильный и практичный вариант куртки, в котором вам будет тепло.
Максимализм – необычная тенденция грядущего сезона. Выглядит это так, словно вы надели на себя все, что было.
Корсеты, которые летом многие модницы надевали на голое тело, будут в моде и зимой-2022. Очень нестандартно такая вещь выглядит с вязаными изделиями.
Как ни странно, но вырезы не теряют актуальности, и зимние коллекции не стали исключением.
Набирает популярность эстетика 2000-х. Бренды уже порадовали "приветами" из нулевых: низкой талией и рубашками-поло.
Что касается обуви, то на первый план зимой-2022 выходят массивные сапоги. В них вам будет и удобно, и стильно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дубленки, пальто и куртки уже устарели. Стилист научила различать актуальные фасоны и антитренды верхней одежды.