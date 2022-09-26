Бомберы, массивные сапоги и не только: названы главные тренды зимы-2022 (фото)

Уже известны несколько топовых тенденций зимнего сезона

Пока что мы наслаждаемся стильными сентябрьскими луками и многообразием трендов осени-2022, но вскоре на улице станет прохладнее и стоит подумать о том, что носить зимой. В зимних коллекциях дизайнеры представили как уже полюбившиеся тенденции, так и интересные новинки.

Бомберы и корсеты, которые уже активно носят модницы, остаются с нами и в сезон морозов. А вот неоновые оттенки – новая модная идея. О главных трендах зимы 2022 года пишет Elle. Уже сейчас стоит присмотреться по меньшей мере к 11 актуальным тенденциям.

Практически каждый известный бренд в этом году порадовал новыми фасонами костюмов. Это может быть как однотонная тройка, так и комбинация брюк и пиджаков из разных пар.

Стильный костюм. Фото: elle.com

Акцентные плечи – еще один тренд зимней поры. подплечники и широкие воротники украшают модные блейзеры.

Все внимание на плечи. Фото: elle.com

Ворвалась на модные подиумы эстетика вестерна. Наиболее оптимальный вариант добавления этого тренда в повседневные образы – удобные и стильные ковбойские сапоги.

Нотки запада. Фото: elle.com

Многие дизайнеры вернулись к длине макси. Так что купить длинную юбку на зимний период – хорошая идея.

Макси снова в моде. Фото: elle.com

В моде нестандартные для зимы цвета, к примеру, кислотно-зеленый и аквамариновый.

Очень ярко. Фото: elle.com

Бомберы, получившие волну популярности осенью, останутся с нами и в сезон морозов. Это стильный и практичный вариант куртки, в котором вам будет тепло.

Бомберы остаются в тренде. Фото: elle.com

Максимализм – необычная тенденция грядущего сезона. Выглядит это так, словно вы надели на себя все, что было.

Необычный тренд. Фото: elle.com

Корсеты, которые летом многие модницы надевали на голое тело, будут в моде и зимой-2022. Очень нестандартно такая вещь выглядит с вязаными изделиями.

Корсеты не теряют актуальность. Фото: elle.com

Как ни странно, но вырезы не теряют актуальности, и зимние коллекции не стали исключением.

Соблазнительный модный прием. Фото: elle.com

Набирает популярность эстетика 2000-х. Бренды уже порадовали "приветами" из нулевых: низкой талией и рубашками-поло.

Нулевые возвращаются. Фото: elle.com

Что касается обуви, то на первый план зимой-2022 выходят массивные сапоги. В них вам будет и удобно, и стильно.

Модная пара обуви на зиму. Фото: elle.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие дубленки, пальто и куртки уже устарели. Стилист научила различать актуальные фасоны и антитренды верхней одежды.