Как быть в тренде этой осенью: 8 стилистических приемов, которые спасут любой образ (фото)

Стилист раскрыла секреты удачного сочетания вещей в этом сезоне

В многообразии трендов осени-2022 можно растеряться. Многие тенденции, представленные дизайнерами в сезоне осень-зима, вряд ли впишутся в повседневную жизнь, но кое-какие новинки годятся для реальных луков. Чтобы осенний образ выглядел стильно и со вкусом, важно уметь комбинировать вещи и аксессуары.

Какие стилистические приемы спасут любой лук этой осенью, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram. Эти простые советы стилиста помогут сочетать одежду и обувь и добавят акценты в ваш образ.

По словам стилиста, есть 8 приемов, с которыми вы уже сейчас можете экспериментировать и вплетать в свой стиль.

Первый из них — украшения поверх верхней одежды. Цепочка, свисающая поверх кожаной куртки или тренча, должна быть длинной и акцентной.

Трендовое решение

Еще удачный фэшн-трюк — свитер завязан на одно плечо. Многие модницы давно завязывают свитер поверх одежды или просто набрасывают на плечи. Но этот способ немного интереснее и может заменить шарф. К тому же, так вы согреете шею.

Необычный способ носить свитер

Расстегнутая блуза без нижнего белья – смелый тренд. Дизайнеры предлагают совмещать расстегнутую блузу с пиджаком.

Очень эффектно

Кардиган или жакет, застегнутый на 2 верхние пуговицы, и обнаженный торс – еще один соблазнительный модный прием. В более прохладную погоду сверху можно надеть пальто или куртку.

Модный прием

Также стилистка рассказала, что удачно комбинируются бермуды или юбка до колена с высокими сапогами. Свежий и нестандартный тандем впишется в ваш осенний лук идеально.

Ботфорты отлично сочетаются в юбкой средней длины

Что касается аксессуаров, то в моде разные серьги или одна акцентная серьга. По словам стилистки, для гармоничного тандема нужно выбирать одну минималистическую серьгу, а другую – с акцентом.

Трендовые украшения

Наслоение ремней – еще один тренд сезона осень-зима. Выглядит необычно и интересно.

Нестандартная многослойность

Многие привыкли надевать под осенние ботинки белые носки, но дизайнер предложили отойти от этой традиции. Так, прекрасный стилистический прием на золотую пору – тандем черных носков с туфлями а-ля "Мэри Джейн".

Альтернатива привычным светлым носкам

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