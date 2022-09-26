Какую верхнюю одежду выбрать, чтобы было и тепло, и красиво: топ-5 трендов сезона (фото)

Что осенью, что зимой есть масса вариантов стильно утеплиться

Дизайнеры уже представили зимние и осенние коллекции нового сезона, порадовав огромным количеством трендов. Большое внимание в это прохладное время году нужно уделить верхней одежде. Выбор широк: пальто, тренч, бомбер, дубленка или пуховик?

О самых модных фасонах верхней одежде сезона осень-зима пишет refinery29. Есть по меньшей мере пять трендов, к которым стоит присмотреться. В таких вещах вы не замерзнете в холод, но будете выглядеть стильно и со вкусом. В этом году в моде не только традиционные для холодного периода цвета, а и яркие оттенки и цветные вставки.

Так, пальто с цветными блоками – ультрамодная новинка. Отличное решение, если классические фасоны вам уже приелись.

Стильное осеннее пальто

Куртка-бомбер – фаворит подиумов в этом году. С ней вы составите прекрасные луки в межсезонье и не замерзнете.

Лаконичный бомбер

Куда же без шерстяных изделий в холодное время года. В этом сезоне дизайнеры по-новому используют в верхней одежде, тех же дубленках и куртках, овечью шерсть.

Овчина в тренде

Удлиненный кожаный плащ – шикарное приобретение для вашего осеннего гардероба. Такой тренч универсален, подойдет едва ли не к любому стилю одежды – как к кроссовкам, так и к шпилькам.

Базовый тренч

Вязаный пуховки – что-то новенькое. В нем вам будет очень уютно даже в морозные дни. Поэтому если надоели традиционные спортивные фасоны, присмотритесь к этому тренду.

Трендовый пуховки

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто в моде осенью 2022 года и как выбрать то, которое будет выглядеть дорого и оставаться актуальным вне сезонов. А также мы писали, какие куртки, дубленки, плащи и жилетки уже давно вышли из моды. Лучше избавиться от антитрендов в вашем гардеробе.