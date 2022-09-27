Яркие, разноцветные и с бахромой: тренды на женские шарфы осень-зима 2022-2023 (фото)

Главная "особенность" шарфа в этом сезоне — это его объемность.

Модный шарфик — это один из самых теплых аксессуаров на холодный сезон осень-зима, с которым можно не расставаться на протяжение всего дня, ведь его можно носить не только на улице, но и укутаться им в холодном офисе. Также шарф может заменить вам шапку, если вы ее не носите, или если ваш головной убор попал в список антитрендов этого сезона, а новую вы еще не приобрели.

Стилист Вика (stylish_overview) в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, на какие модели и фасоны шарфов нужно обратить свое внимание в этом году. Стоит отметить, что тренд осени и зимы 2022/2023 — это объемность и большая длина шарфа.

Среди трендов на женские шарфы осень-зима 2022-2023 будут такие:

наличие бахромы;

с монограммами;

помпоны;

в клетку;

меховые;

кашемировые;

монохромные шарфы;

яркие и разноцветные;

длинные и объемные фасоны;

чередование цветных полосок;

фактурная вязка и вязаные узоры.

Модные шарфы осень-зима 2022-2023: фото

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