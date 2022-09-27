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Яркие, разноцветные и с бахромой: тренды на женские шарфы осень-зима 2022-2023 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Модные шарфы 2022-2023 Новость обновлена 27 сентября 2022, 08:10
Модные шарфы 2022-2023

Главная "особенность" шарфа в этом сезоне — это его объемность.

Модный шарфик — это один из самых теплых аксессуаров на холодный сезон осень-зима, с которым можно не расставаться на протяжение всего дня, ведь его можно носить не только на улице, но и укутаться им в холодном офисе. Также шарф может заменить вам шапку, если вы ее не носите, или если ваш головной убор попал в список антитрендов этого сезона, а новую вы еще не приобрели.

Стилист Вика (stylish_overview) в своем модном блоге в Инстаграм рассказала, на какие модели и фасоны шарфов нужно обратить свое внимание в этом году. Стоит отметить, что тренд осени и зимы 2022/2023 — это объемность и большая длина шарфа.

Среди трендов на женские шарфы осень-зима 2022-2023 будут такие:

  • наличие бахромы;
  • с монограммами;
  • помпоны;
  • в клетку;
  • меховые;
  • кашемировые;
  • монохромные шарфы;
  • яркие и разноцветные;
  • длинные и объемные фасоны;
  • чередование цветных полосок;
  • фактурная вязка и вязаные узоры.

Модные шарфы осень-зима 2022-2023: фото

Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023
Модные шарфы осень-зима 2022-2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в моде осенью 2022 года. Остаются актуальными лоферы, ботильоны, сапоги и другие модели.

Теги:
#Мода #Женская мода #Зима #Осень #Осень-зима #Шарф