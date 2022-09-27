Пальто, пуховики и не только: топ-7 трендов верхней одежды, которые идеально подойдут на осень и зиму (фото)

В моду возвращаются пончо, а на подиумах завоевывает симпатии стиль Барби

Пальто, тренч, шуба, пуховки или куртка? Выбор верхней одежды на холодное время еще та задача. К счастью, тренды сезона осень-зима в этом году порадовали многообразием. Некоторые тенденции снова набирают актуальность, а кое-какие идеи брендов нам уже хорошо знакомы.

О том, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой в 2022 году, пишет фэшн-издание Who what wear. Есть как минимум семь топовых тенденций, к которым стоит присмотреться. В таких фасонах вам будет не только тепло, а удастся выглядеть стильно даже в самый лютый мороз.

Так, на пике трендов в этом сезоне пальто длины макси. Такой фасон пальто всегда выглядит дорого. Да и вам будет в длинном наряде значительно теплее, чем в короткой куртке.

Пальто длины макси

Анималистические принты актуальны вне времени и сезонов. Но в этот раз дизайнеры вдохнули в него новую жизнь. Поэтому если хочется выбрать на холодное время года яркую верхнюю одежду, присмотритесь к пальто в леопардовой расцветке.

Пальто в леопардовом принте

Куртки-бомберы, которые набирают популярность осенью-2022, покорили и зимние коллекции. Такой фасон сделает ваш образ ультрамодным. Можно выбирать как удлиненные, так и варианты средней длины.

Стильный бомбер

Так называемый стиль Барби, получивший всплеск еще летом, остается с нами и сейчас. Ярко-розовая верхняя одежда вряд ли может быть базовой, но если вам не страшны эксперименты – примерьте пальто или шубу в таких тонах.

Яркий цвет приветствуется

В этом году несколько брендов удивили новинками – пончо, похоже, снова в моде. Это может быть как вязаное, так и более теплое, шерстяное, изделие. Главное, чтобы такая верхняя одежда вписалась в ваш индивидуальный стиль.

Пончо снова актульны

Стеганые пальто и пуховики, пожалуй, самый практичный тренд сезона. Особенно тепло и удобно вам будет в длинном фасоне, так называемом пуховике-одеяле.

Модный пуховки

Если же хочется приобрести стильную шубу, то дизайнеры остановились на вариантах из искусственного меха. Смотрится не менее красиво, чем натуральный, но зато подчеркнет ваше бережное отношение к окружающей среде.

Трендовая шуба из экомеха

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