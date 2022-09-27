Свитер, платье и не только: топ-8 трикотажных вещей, которые стоит добавить в свой гардероб осенью-2022 (фото)

Трикотаж – король холодного сезона

Неотъемлемая часть осеннего гардероба – изделия из трикотажа. Эта ткань ассоциируется с уютными осенними днями и вечерами. Из трикотажа можно подобрать не только теплую одежду, а и стильную. Главное, не стоит усердствовать с декором на трикотажной одежде, чтобы не выглядеть безвкусно.

Какие вещи из трикотажа в моде осенью 2022 года, рассказывает модное издание Who what wear. Свитер, кардиган, джемпер, платье, шапка и шарф – эти трикотажные изделия отлично впишутся в ваш осенний гардероб. Есть как минимум 8 трикотажных тенденций, к которым стоит прислушаться.

Так, который сезон кряду в тренде бретонские полоски. Полосатый трикотажный свитер уже практически стал базовым.

Элегантный образ

Яркие вязаные шапки – еще один способ носить эту практичную ткань осенью и зимой. На пике трендов так называемая шапка-ведро.

Модная шапка

Что касается цвета, то сейчас набирает популярность синие оттенки. Эти прохладные тона идеально гармонируют с холодным периодом года.

Синий - хит осени

Цветочная вышивка на кардиганах и джемперах добавит вашему образу женственности. Только старайтесь выбирать более лаконичные мотивы, так как излишняя пестрость испортит любой лук.

Женственный лук

Разрезы по краям на свитерах и джемперах – маленькая, но стильная деталь. Такой нюанс подчеркнет изящный силуэт.

Трендовый джемпер

Вырезы, которые суперпопулярны в этом сезоне, украсят и осенние платья. Фасоны с открытой спиной добавят в образ нотку соблазнительности.

Очень стильный фасон платья

Шарф в одном тоне с джемпером – модный прием этого сезона. Так вы не только утеплите шею, а и добавьте в наряд "изюминку".

Минималистический тандем

Длина макси в этом году – самая трендовая. Поэтому присмотритесь к длинным кардиганам. В них вам будет очень тепло, а образ будет выглядеть со вкусом.

Яркий кардиган

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой в 2022 году.