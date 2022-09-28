Будете выглядеть старше своих лет: ошибки в макияже, которые совершает каждая вторая

Неправильно сделанный макияж нарушает пропорции лица, подчеркивает все несовершенство и заметно прибавляет возраст.

Любой стильный образ каждой девушки должен завершаться красивой и стильной укладкой и модным макияжем. Однако с этим часто бывают проблемы. Многие девушки пытаясь "нарисовать" себе красивое лицо, забывают, что с некоторым достаточно популярными трендами мейк-апа уже давно необходимо попрощаться, ведь вместо красивого образа вы получите только плюс к возрасту.

Макияж должен украшать девушку, а не делать из нее старушку, пишет prostoway. Чтобы наши читательницы всегда были красивы и молоды, мы рассказываем о 5 главных ошибках в макияже, из-за которых вы можете выглядеть старше своих лет.

Ошибки в макияже, которые визуально старят

Эффект маски на лице — не стоит наносить много тонального крема на лицо, ведь все "погрешности" и несовершенства модно замаскировать точечно. Также не стоит использовать слишком плотное средство. Свежесть и естественность – залог молодого внешнего вида.

Несколько слоев туши — густо накрашенные ресницы выглядят неряшливо, старомодно и прибавляют возрасту. Более того, излишки туши тяготят взгляд, а также из этого реснички могут начать выпадать. Чтобы визуально уплотнить линию роста ресниц, лучше использовать подводку.

Неправильное скульптурирование — не стоит использовать сухой корректор с рыжеватым оттенком. Как результат вы получите эффект усталости, а также подчеркнутые морщины и несовершенства. Лучше обратить внимание на более легкие текстуры.

Опущен внешний уголок глаза — любые тени или подводку нужно наносить снизу вверх, чтобы визуально приподнять наружный уголок глаза. Такой прием делает взгляд более выразительным, а опущенный уголок глаза создает усталый вид и подчеркивает морщинки вокруг глаз.

Неправильная форма и цвет бровей — не стоит делать брови слишком широкими, а также делать четкий контур и полностью заполнять их цветом. Идеальные брови должны оставаться максимально естественными.

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