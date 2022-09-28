Чем освежить гардероб этой осенью: топ-7 трендовых вещей, которые подойдут всем (фото)
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Стилист назвала тенденции, без которых просто не обойтись в золотую пору
Осенью погода может быть как ясной и теплой, так и прохладной. Поэтому важно подобрать гардероб под любой синоптический прогноз. Актуальные тенденции сезона осень-зима позволяют выбрать не только практичную одежду и обувь, а и стильную, подчеркивающую вашу индивидуальность.
О главных трендах осени 2022 года пишет украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. Есть как минимум семь актуальных тенденций, которые освежат ваш осенний гардероб. Что немаловажно, с этой одеждой и обувью вы сможете реально составлять удобные и красивые образы.
Так, стилистка пишет, что если у вас уже собран базовый осенний гардероб, а хочется его разбавить, добавьте несколько позиций из списка и ваши луки заиграют по-новому. Она отмечает, что это не скоротечные тренды, а вещи, которые будут всегда актуальны и легко впишутся в любой гардероб.
В топ-7 трендов осени 2022 года, которые подойдут всем, входит такая одежда и обувь:
- Кожаный тренч. Может быть как базового цвета, так и ярких оттенков.
- Цветные свитера. Яркий акцент поднимет настроение в хмурую осеннюю погоду.
- Тельняшка. Это уже базовая вещь гардероба, на самом деле.
- Джинсы клеш. В таком фасоне вы будете самой модной.
- Светлые джинсы. Зря вы думаете, что они годятся только на лето.
- Юбка макси. Такая длина – самая популярная в этом сезоне.
- Ковбойские сапоги. Если нужно удобная и стильная обувь – вот она.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трикотажные вещи в моде осенью-2022 и как выбрать актуальный свитер, платье или шарф. Без этой ткани просто не обойтись в сезон холодов. А также мы писали, к каким фасонов верхней одежды стоит присмотреться. Пуховик, куртка, пальто и не только – есть масса вариантов стильно утеплиться.