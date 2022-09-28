Чем освежить гардероб этой осенью: топ-7 трендовых вещей, которые подойдут всем (фото)

Стилист назвала тенденции, без которых просто не обойтись в золотую пору

Осенью погода может быть как ясной и теплой, так и прохладной. Поэтому важно подобрать гардероб под любой синоптический прогноз. Актуальные тенденции сезона осень-зима позволяют выбрать не только практичную одежду и обувь, а и стильную, подчеркивающую вашу индивидуальность.

О главных трендах осени 2022 года пишет украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. Есть как минимум семь актуальных тенденций, которые освежат ваш осенний гардероб. Что немаловажно, с этой одеждой и обувью вы сможете реально составлять удобные и красивые образы.

Так, стилистка пишет, что если у вас уже собран базовый осенний гардероб, а хочется его разбавить, добавьте несколько позиций из списка и ваши луки заиграют по-новому. Она отмечает, что это не скоротечные тренды, а вещи, которые будут всегда актуальны и легко впишутся в любой гардероб.

В топ-7 трендов осени 2022 года, которые подойдут всем, входит такая одежда и обувь:

Кожаный тренч . Может быть как базового цвета, так и ярких оттенков.

. Может быть как базового цвета, так и ярких оттенков. Цветные свитера . Яркий акцент поднимет настроение в хмурую осеннюю погоду.

. Яркий акцент поднимет настроение в хмурую осеннюю погоду. Тельняшка . Это уже базовая вещь гардероба, на самом деле.

. Это уже базовая вещь гардероба, на самом деле. Джинсы клеш . В таком фасоне вы будете самой модной.

. В таком фасоне вы будете самой модной. Светлые джинсы . Зря вы думаете, что они годятся только на лето.

. Зря вы думаете, что они годятся только на лето. Юбка макси . Такая длина – самая популярная в этом сезоне.

. Такая длина – самая популярная в этом сезоне. Ковбойские сапоги. Если нужно удобная и стильная обувь – вот она.

Отличный вариант верхней одежды на осень

Светлые джинсы разбавят осенний лук

Куда же без теплого свитера в сезон холодов

Трендовый фасон

Полоска - универсальный принт

Самые модные сапоги сезона

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