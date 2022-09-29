Чулки, трубы и ботфорты: самые стильные сапоги на зиму 2023 (фото)

К счастью, стилисты предлагают большой выбор различной обуви на холодные сезоны.

Несмотря на то, что к концу подошел всего первый осенний месяц, пора уже задумываться о том, что вы будете носить зимой. Мы уже рассказывали, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой в 2022 году, а теперь давайте поговорим про стильную обувь.

Стилист Ирина Катыхина в своем модном блоге в Инстаграм отметила, что нет таких видов обуви, которые когда-либо полностью выходили бы из моды. Однако всегда есть актуальные и неактуальные модели. И свой пост она посвятила самым трендовым сапогам зимы сезона 2022/2023.

Самые трендовые сапоги на зиму 2023

Жокейские сапоги — практически классика. Актуальны не первый сезон: в недавних коллекциях можно видеть немало одежды и обуви, которые так или иначе напоминают о стиле дерби. В том числе это и жокейские сапоги — высокие, до колена, на плоском каблуке.

Ботфорты и сапоги-чулки длиной выше колена, при этом материалы и формы таких сапог могут быть разными. Эластичная ткань, кожа или замша, наличие каблука или плоская подошва, различные формы носа.

Казаки, но опять же — высокие. Это уже не классический вариант казаков. Такие сапоги нельзя назвать универсальными, так как подойдут они не к каждому комплекту.

Сапоги — трубы, еще их называют "сапоги-челси" — они устроены так же, как и ботинки, только снабжены высоким голенищем. Такие сапоги могут быть как довольно лаконичными и базовыми, так и яркими и необычными — выбирать вам.

Сапоги на шнуровке — история такая же, как у челси. Постепенно грубые ботинки снабдили высоким голенищем и получили сапоги.

Сапоги с широким голенищем и сапоги со складками. При этом каблук может быть любым, как и нос этой модели сапог.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трикотажные вещи в моде осенью-2022 и как выбрать актуальный свитер, платье или шарф. Без этой ткани просто не обойтись в сезон холодов. А также мы писали, к каким фасонам верхней одежды стоит присмотреться. Пуховик, куртка, пальто и не только – есть масса вариантов стильно утеплиться.