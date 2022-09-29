Так уже никто не носит: названы несовременные миксы осенних предметов гардероба, которые нужно избегать (фото)

Стилист разнесла в пух и прах комбинации осенних вещей, которые точно есть в вашем гардеробе

В отличие от актуальных стилистических приемов, которые могут спасти любой образ, эти комбинации вещей из гардероба считаются немодными этой осенью.

Стилист Екатерина Мороз назвала миксы образов, которых необходимо избегать как огня, чтобы не показаться аутсайдером в кругу стильных подруг.

Бельевой топ с кружевом

Тренд на бельевые топы с кружевом уже несколько лет как закончился, но девушки продолжают их носить под жакеты, иногда даже в деловых образах. Оставьте их для сна, и отдайте предпочтение трикотажным топам в кэжуал образах, и корсетам в вечерних.

Водолазка + скинни

Комбинация скинни + водолазка уже давно утратила актуальность, но каждую из этих вещей можно спасти и носить по отдельности. Скинни например можно надеть с объемным свитером, а водолазку как нижний слой под жакет или рубашку.

Трикотажное мини платье + ботфорты-чулки

Если подобные платья устарели, то ботфорты-чулки ещё можно спасти надев под юбку или платье длины миди.

Тонкий кардиган как верхний слой

Ещё одна не современная комбинация. Тонкие кардиганы лучше носить на голое тело заправляя в брюки/джинсы.

Шапка с помпоном + классическое пальто

Устаревшее сочетание этих двух вещей, откидывает нас лет на 10 назад. Согласитесь, что такая шапка будет гораздо лучше смотреть на горнолыжном склоне или катке.

Сумка на поясе

Если у вас остались такие сумки, носите их как кросс-боди.

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