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Верхняя одежда, которую стоит приобрести в этом сезоне: топ-7 трендовых вариантов (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Тренч – база осеннего гардероба
Тренч – база осеннего гардероба

Стилист рассказала, в каких пальто или куртках вы будете выглядеть потрясающе

Пальто, тренч, куртка, шуба, пуховик или дубленка – от выбора верхней одежды на сезон осень-зима разбегаются глаза. Чтобы выбрать самый практичный и стильный вариант, стоит присмотреться к актуальным тенденциям. К тому же, тренды в этом году можно смело назвать носибельными.

О том, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой, рассказала стилистка Ната Москаленко в Instagram. Вы сможете легко выбрать не только теплое и комфортное изделие, а и красивое, которое подчеркнет ваш индивидуальный стиль. В топе трендов как минимум семь вариантов.

Верхняя одежда более чем на полгода становится неотъемлемой частью нашего гардероба, так что важно подойти к ее выбору внимательно. По словам стилистки, есть семь главных тенденций сезона осень-зима, в их числе:

  • кожаные тренчи — самые трендовые в этом году, хотя классические габардиновые тоже никто не отменял
  • бомберы — эта куртка — хит сезона, довольно универсальная вещь
  • куртки и пуховики, которые по крою напоминают жакет — альтернатива зимним фасонам пальто
  • макси пальто — новый тренд, который немного потеснил длину миди
  • укороченное пальто заменит жакет в прохладную погоду и сохранит формулы любимых луков
  • пуховики – в тренде спортивный крой, фасон а-ля кокон, укороченные, минималистичные
  • дубленки и шубы – последние модели остаются с нами и в этом сезоне
Кожаные тренчи
Кожа - ультратренд сезона
Бомберы
Модный фасон куртки
Короткое пальто
Короткое пальто - необычный вариант
Пальто длины макси
Длина макси на пике тенденций
Куртка-жакет
Куртка-жакет - универсальное решение
Пуховики
Стильные пуховики
Дубленки и шубы
Дубленки и шубы снова актуальны

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сапоги на пике трендов зимнего сезона-2022-2023. Ботфорты, чулки, трубы и не только – выбор вас порадует. А также мы рассказывали, какие трикотажные вещи стоит добавить в гардероб в холодное время года.

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#Мода #Тренды #Верхняя одежда