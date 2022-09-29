Верхняя одежда, которую стоит приобрести в этом сезоне: топ-7 трендовых вариантов (фото)

Стилист рассказала, в каких пальто или куртках вы будете выглядеть потрясающе

Пальто, тренч, куртка, шуба, пуховик или дубленка – от выбора верхней одежды на сезон осень-зима разбегаются глаза. Чтобы выбрать самый практичный и стильный вариант, стоит присмотреться к актуальным тенденциям. К тому же, тренды в этом году можно смело назвать носибельными.

О том, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой, рассказала стилистка Ната Москаленко в Instagram. Вы сможете легко выбрать не только теплое и комфортное изделие, а и красивое, которое подчеркнет ваш индивидуальный стиль. В топе трендов как минимум семь вариантов.

Верхняя одежда более чем на полгода становится неотъемлемой частью нашего гардероба, так что важно подойти к ее выбору внимательно. По словам стилистки, есть семь главных тенденций сезона осень-зима, в их числе:

кожаные тренчи — самые трендовые в этом году, хотя классические габардиновые тоже никто не отменял

— самые трендовые в этом году, хотя классические габардиновые тоже никто не отменял бомберы — эта куртка — хит сезона, довольно универсальная вещь

— эта куртка — хит сезона, довольно универсальная вещь куртки и пуховики , которые по крою напоминают жакет — альтернатива зимним фасонам пальто

, которые по крою напоминают жакет — альтернатива зимним фасонам пальто макси пальто — новый тренд, который немного потеснил длину миди

— новый тренд, который немного потеснил длину миди укороченное пальто заменит жакет в прохладную погоду и сохранит формулы любимых луков

заменит жакет в прохладную погоду и сохранит формулы любимых луков пуховики – в тренде спортивный крой, фасон а-ля кокон, укороченные, минималистичные

– в тренде спортивный крой, фасон а-ля кокон, укороченные, минималистичные дубленки и шубы – последние модели остаются с нами и в этом сезоне

Кожа - ультратренд сезона

Модный фасон куртки

Короткое пальто - необычный вариант

Длина макси на пике тенденций

Куртка-жакет - универсальное решение

Стильные пуховики

Дубленки и шубы снова актуальны

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