Верхняя одежда, которую стоит приобрести в этом сезоне: топ-7 трендовых вариантов (фото)
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Стилист рассказала, в каких пальто или куртках вы будете выглядеть потрясающе
Пальто, тренч, куртка, шуба, пуховик или дубленка – от выбора верхней одежды на сезон осень-зима разбегаются глаза. Чтобы выбрать самый практичный и стильный вариант, стоит присмотреться к актуальным тенденциям. К тому же, тренды в этом году можно смело назвать носибельными.
О том, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой, рассказала стилистка Ната Москаленко в Instagram. Вы сможете легко выбрать не только теплое и комфортное изделие, а и красивое, которое подчеркнет ваш индивидуальный стиль. В топе трендов как минимум семь вариантов.
Верхняя одежда более чем на полгода становится неотъемлемой частью нашего гардероба, так что важно подойти к ее выбору внимательно. По словам стилистки, есть семь главных тенденций сезона осень-зима, в их числе:
- кожаные тренчи — самые трендовые в этом году, хотя классические габардиновые тоже никто не отменял
- бомберы — эта куртка — хит сезона, довольно универсальная вещь
- куртки и пуховики, которые по крою напоминают жакет — альтернатива зимним фасонам пальто
- макси пальто — новый тренд, который немного потеснил длину миди
- укороченное пальто заменит жакет в прохладную погоду и сохранит формулы любимых луков
- пуховики – в тренде спортивный крой, фасон а-ля кокон, укороченные, минималистичные
- дубленки и шубы – последние модели остаются с нами и в этом сезоне
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