Топ-6 брюк осеннего сезона: в них вам будет и тепло, и стильно (фото)
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Актуальными остаются много фасонов стильных брюк, которые дополнят ваш осенний лук
В сезоне-осень зима дизайнеры порадовали многообразием трендов, многие из которых гармонично вписываются в повседневные образы. Одна из обязательных вещей для гардероба на холодное время года – брюки. Сейчас в моде масса моделей, в которых вы будете выглядеть стильно и подчеркнёте тонкое чувство вкуса.
О самых модных фасонах брюк на осень 2022 года рассказала украинская стилистка Ната Москаленко (nata_moskalenko_) в Instagram. Есть как минимум семь моделей, которые отлично комбинируются как с обувью на низком ходу, так и каблуками. В брюках осенью вам будет удобно и тепло.
С наступлением холодного сезона брюки становятся основной одеждой для многих девушек. Поэтому знать, какими моделями пополнить гардероб, просто необходимо.
Итак, стилистка рассказала, что самыми трендовыми в этом сезоне будут по меньшей мере 6 фасонов, в их числе:
- карго
- палаццо
- флейр, или буткат
- зауженные с защипами на высокой талии
- спортивные джоггеры
- кожаные
Как писал "Телеграф", в этом году в моде очень много стильных вариантов верхней одежды. Тренчи, пальто, куртки, шубы и дубленки – выбор удивит любую модницу. А также мы сообщали, какая обувь в моде осенью-2022 и как подобрать трендовую пару сапог на холодный сезон.