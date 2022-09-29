Топ-6 брюк осеннего сезона: в них вам будет и тепло, и стильно (фото)

Актуальными остаются много фасонов стильных брюк, которые дополнят ваш осенний лук

В сезоне-осень зима дизайнеры порадовали многообразием трендов, многие из которых гармонично вписываются в повседневные образы. Одна из обязательных вещей для гардероба на холодное время года – брюки. Сейчас в моде масса моделей, в которых вы будете выглядеть стильно и подчеркнёте тонкое чувство вкуса.

О самых модных фасонах брюк на осень 2022 года рассказала украинская стилистка Ната Москаленко (nata_moskalenko_) в Instagram. Есть как минимум семь моделей, которые отлично комбинируются как с обувью на низком ходу, так и каблуками. В брюках осенью вам будет удобно и тепло.

С наступлением холодного сезона брюки становятся основной одеждой для многих девушек. Поэтому знать, какими моделями пополнить гардероб, просто необходимо.

Итак, стилистка рассказала, что самыми трендовыми в этом сезоне будут по меньшей мере 6 фасонов, в их числе:

карго

палаццо

флейр, или буткат

зауженные с защипами на высокой талии

спортивные джоггеры

кожаные

Стильный лук

Брюки с заниженной талией в тренде

Защипы - модный прием

Трендовый фасон

Кожа - тренд сезона

Необычное сочетание

Такие брюки станут акцентом образа

Расслабленный лук

Монохромный образ

Трендовая деталь на брюках

Как писал "Телеграф", в этом году в моде очень много стильных вариантов верхней одежды. Тренчи, пальто, куртки, шубы и дубленки – выбор удивит любую модницу. А также мы сообщали, какая обувь в моде осенью-2022 и как подобрать трендовую пару сапог на холодный сезон.