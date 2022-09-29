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Топ-6 брюк осеннего сезона: в них вам будет и тепло, и стильно (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Модные джоггеры
Модные джоггеры

Актуальными остаются много фасонов стильных брюк, которые дополнят ваш осенний лук

В сезоне-осень зима дизайнеры порадовали многообразием трендов, многие из которых гармонично вписываются в повседневные образы. Одна из обязательных вещей для гардероба на холодное время года – брюки. Сейчас в моде масса моделей, в которых вы будете выглядеть стильно и подчеркнёте тонкое чувство вкуса.

О самых модных фасонах брюк на осень 2022 года рассказала украинская стилистка Ната Москаленко (nata_moskalenko_) в Instagram. Есть как минимум семь моделей, которые отлично комбинируются как с обувью на низком ходу, так и каблуками. В брюках осенью вам будет удобно и тепло.

С наступлением холодного сезона брюки становятся основной одеждой для многих девушек. Поэтому знать, какими моделями пополнить гардероб, просто необходимо.

Итак, стилистка рассказала, что самыми трендовыми в этом сезоне будут по меньшей мере 6 фасонов, в их числе:

  • карго
  • палаццо
  • флейр, или буткат
  • зауженные с защипами на высокой талии
  • спортивные джоггеры
  • кожаные
Стильный образ в серых тонах
Стильный лук
Брюки с заниженной талией
Брюки с заниженной талией в тренде
Брюки с защипами
Защипы - модный прием
Модный фасон брюк
Трендовый фасон
Кожаные брюки
Кожа - тренд сезона
Стильный образ с широкими брюками
Необычное сочетание
Стильный фасон брюк
Такие брюки станут акцентом образа
Образ с широкими брюками
Расслабленный лук
Монохромный образ
Монохромный образ
Трендовые брюки
Трендовая деталь на брюках

Как писал "Телеграф", в этом году в моде очень много стильных вариантов верхней одежды. Тренчи, пальто, куртки, шубы и дубленки – выбор удивит любую модницу. А также мы сообщали, какая обувь в моде осенью-2022 и как подобрать трендовую пару сапог на холодный сезон.

Теги:
#Мода #Брюки #Тренды