Трикотажные, твидовые, плиссе: стилист рассказала, какие юбки в моде этой осенью (фото)

Эксперт назвала 8 стильных вариантов на осеннюю пору

Летом хочется носить что? Юбки! А как похолодает, так многие из нас залазят в брюки, потому что они удобнее — не надо думать, как вписать в образ колготки. Или как утеплиться, какую обувь надеть.

Однако стилист Татьяна Белявина не рекомендует списывать юбки со счетов в золотую пору. Эксперт назвала восемь вариантов юбок, которые прекрасно можно носить этой осенью.

Кожаные миди

Все еще, как и два года назад, лидируют кожаные юбки миди. Обращаем внимание на прямые варианты длиной миди, юбки А-силуэта. А вообще они могут быть любыми! Только не в обтяжку, длиной до колена.

Кожаные мини

Отличный вариант продемонстрировать ноги, если летом стесняетесь. Надеваем плотные колготки.

Плиссе

Кто-то говорил, что они сдают позиции, но они все еще в тренде. Берем только плотные или с принтом красивых оттенков. Избегаем бархатных, тонких шифоновых и юбок на резинке, которые плохо "садятся" на большинство фигур.

Стеганные юбки

Хороший вариант для укороченной верхней одежды. Точно продувать не будет. Ну и интересный вариант для разнообразия. Смотрим легкого А-силуэта, ну и мини тоже.

Трикотажные юбки

Сложный вариант, так как чуть ошибся и все огрехи фигуры сразу на показ. Поэтому выбираем плотный трикотаж, который хорошо держит форму и не обтягивает.

Твидовые юбки

Здесь лучше мини варианты. Выбираем интересные варианты с принтом, либо с отделкой. Тоже носим с плотными колготками, сапогами-трубами или грубыми ботинками.

Легкие юбки

А почему бы и нет? С сапогами легкие юбки смотрятся очень здорово. А если еще будет разница фактур (легкая ткань + фактурный трикотаж), то стильность комплекта возрастает в разы. Добавьте сюда еще разницу фактур с обувью (легкая ткань + кожа/замша сапог), что тоже добавит стильных баллов. Только запаситесь антистатиком, поскольку такие юбки жутко липнут к колготкам.

Юбки с запахом

Выбираем из плотной ткани, можно кожаные. Еще один фасон в гардероб для разнообразия.

Ранее "Телеграф" писал, какие джинсы находятся в тренде осенью 2022 году, а также, с чем носить их в холодную пору.