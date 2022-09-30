Как выглядит самая трендовая обувь осени-2022: хиты золотой поры (фото)

В моде ботинки, казаки, ботильоны и другие модели актуальной обуви этой осени

Что обувать, когда в кроссах и лоферах уже холодно? Хотя некоторые умудряются носить кроссовки даже в морозы, кроме этой удобной обуви есть еще масса стильных вариантов для нечастых теплых осенний деньков и для более холодной поры.

Стилист и модный блогер Екатерина (keepcalmgetstylish) показала примеры трендовых фасонов осенней обуви. В списке трендов: ботинки на шнурке и челси, ботильоны, казаки, жокейские сапоги, сапоги-трубы и ботфорты.

Ботинки на шнурке

Ботинки челси

Ботильоны

Казаки

Жокейские сапоги

Сапоги-трубы

Ботфорты

Ранее "Телеграф" писал, какие джинсы находятся в тренде осенью 2022 году, а также, с чем носить их в холодную пору.