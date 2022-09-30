Оверсайз постепенно уходит: какие фасоны пиджаков в моде осенью-2022 (фото)

С пиджаком осенью можно составить массу стильных образов

В этом сезоне в тренды возвращается низкая посадка и приталенные силуэты, тогда как оверсайз, который завоевал любовь многих модниц, постепенно уходит с пика актуальных тенденций. Чтобы выбрать стильный пиджак на осень-2022, нужно учесть несколько простых правил.

О самых модных фасонах пиджаков в осенний период пишет стилистка Ната Москаленко в Instagram. Сейчас в топе тенденций жакеты с "изюминкой", так что эта вещь отлично разнообразит ваш осенний гардероб и добавит любому луку трендовости.

По словам стилистки, в этом сезоне не то, чтобы нужно было убрать из шкафа оверсайз, но его немного теснят модели с объемными плечами и более выраженной линией талии. В последних коллекциях активно представлены более приталенные и прямые модели с классической линией плеча.

Кроме того, отдельно стилистка выделяет жакеты с объемными рукавами или декоративными элементами кроя, которые эти рукава гипертрофируют. Еще один признак актуального пиджака — это асимметричная или завышенная застежка.

Яркая модель

Приталенный силуэт снова в моде

Объемные рукава - модный тренд

Актуальный костюм

Актуальный фасон

Как писал "Телеграф", в этом году в моде очень много стильных вариантов верхней одежды. Тренчи, пальто, куртки, пуховики, шубы и дубленки – выбор удивит любую модницу. А также мы сообщали, какая обувь в моде осенью-2022 и как подобрать трендовую пару сапог на холодный сезон.