Как выбрать колготки на осень? Стильные идеи от телесных к цветным (фото)

Также рассказываем, как комбинировать разные колготки с осенней обувью

В любом образе важная каждая деталь. Свой лук представительницы прекрасного пола должны дополнять не только аксессуарами, макияжем, но и правильно подобранными колготками.

Стилист Ирина Катыхина рассказала не только о трендах колготок, но и про то, как их сочетать с обувью.

Телесные колготки

Идеальная плотность — не выше 15 den. Цвет колготок должен быть максимально приближен к тону вашей кожи. Колготки должны быть без блеска. Телесные колготки носим со светлой обувью. Если у вас темная обувь и светлая юбка, то гармоничнее будут смотреться телесные колготки. С кедами и кроссовками — добавляем носки, которые должно быть видно.

Черные колготки

Без блеска. Колготки плотностью от 70 den скрывают все несовершенства и делают ноги стройнее. Черные колготки носим с темной обувью.

Коричневые колготки

Противопоказан блеск. Коричневые колготки хорошо дополняют образы с бежевой, зеленой, синей одеждой. Хорошо, если коричневый цвет будет присутствовать в аксессуарах или принтах. Не стоит сочетать с коричневыми колготками белые вещи. Обращайте внимание на плотность. Тонкий капрон коричневого цвета лучше сочетать с легкими платьями и юбками из шифона, шелка, хлопка. Более плотный капрон хорошо сочетается с трикотажем, твидом, денимом, замшей.

Цветные колготки

Рекомендуемая плотность от 70 den. Они должны сочетаться с одним из элементов образа — обувью или сумкой, ремнем, шапкой или другой вещью.

Колготки с принтом

Колготки с принтом визуально расширяют ноги, поэтому носим с осторожностью. Цвет обуви подбираем в тон основного цвета колготок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки допускают даже опытные модницы при выборе носков.