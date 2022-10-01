Кожаные брюки 2022: как не прогадать с покупкой тренда этой осени — советы стилиста (фото)

Один из главных трендов осени-2022 — кожаные брюки

Вы купили себе кожаные брюки? Если нет, то зря, так как они: 1) помогут осовременить ваши не совсем современные верхи; 2) в холодный сезон они не продуваются. Но если вы не умеете выбирать материал и фасон таких брюк, то получится не современный образ, а очередной провал и разочарование.

О том, как избежать ошибок при выборе кожаных брюк на осень, рассказала стилист и модный блогер Татьяна Белявина.

Материал. Производители могут писать что угодно. Это совсем без разницы, так как не помогает выбрать качественный материал. "Мои брюки из полиэстера, но в них не жарко в помещении, они не замерзают в мороз. Но я совсем не уверена, что другая модель с этим же составом так себя поведет", — отмечает стилист.

На что обращаем внимание при выборе кожаных брюк

Блеск

Если ткань сильно блестит, то это повод отказаться от покупки. Если брюки черного цвета, то получается брюки с высоким градусом драматического стиля и вряд ли они подойдут в ваш базовый гардероб. Активно могут блестеть не только черные варианты. Выбираем матовый материал.

Толщина ткани

Если материал тонкий, он будет собираться складками и прилипать к ногам, даже если это широкие брюки. Качественный вариант будет держать форму. Посмотрите, как ведет себя качественная ткань на широких и узких моделях.

Оформление пояса — резинка

Стало модно делать брюки на резинке и с кулиской. Да, это классный вариант с кроп-топом. Но если вы так носить не собираетесь, а будете натягивать что-то сверху, то для вашей фигуры все будет очень печально, така как ниже резинки брюки расширяются многочисленными складками.

Оформление пояса — широкий пояс с оборкой

Очень невыгодный для многих фигур. Не стоит брать модную кожу на устаревшем фасоне. Самый оптимальный вариант — это обычный пояс, как у мужских брюк.

Фасон

"Я не знаю, как они это делают, но чаще всего в районе живота и бедер образуется пузырь. Сколько таких вариантов я вижу при разборе гардеробов, не счесть!", — отмечает стилист. Она добавила, что все же можно найти варианты и без этой проблемы.

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