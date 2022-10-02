Как стильно носить шарф: самые модные сочетания с верхней одеждой (фото)

Носим шарф стильно в холодных сезонах

Не секрет, что шарф — это не только теплая деталь в женском гардеробе, но и очень стильный аксессуар, который, в свою очередь, нужно правильно стилизовать с верхней одеждой.

Стилист SAMAL SAN подробно рассказала, как носить этот элемент с верхней одеждой и каких ошибок избегать в сочетаниях. Своими советами эксперт поделилась в Инстаграме.

Шарф и верхняя одежда в одном оттенке, но разных фактур — всегда интересное и удачное сочетание. Также шарф вполне может быть акцентом в образе.

Шапка и шарф необязательно должны создавать комплект, они могут быть в разных оттенках, но похожих фактур, либо единого цвета, но разные по фактуре. Также шапка может дублировать один из цветов принта на шарфе.

Чем плотнее ткань верхней одежды, тем плотнее шарф. Тонкие платки и палантины, повязанные поверх верхней одежды, выглядят неудачно.

Один из способов носить объемный шарф — накинув его на плечи и перехватив у талии ремнем. Этот способ подходит для шарфов из тонкой шерсти. Можно выбрать ткань как контрастную к верхней одежде, так и в одном оттенке.

Если верхняя одежда со сложным воротником (объемный воротник, воротник стойка и пр.), надеваем шарф под верхнюю одежду. Не стоит повязывать шарф кругом, нагромождая его сверху.

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