Укр

Неотъемлемая часть осеннего гардероба: тренды верхней одежды, которые стоит иметь в этом сезоне (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какая верхняя одежда в моде осенью 2022 года — советы стилиста Новость обновлена 02 октября 2022, 11:27
Какая верхняя одежда в моде осенью 2022 года — советы стилиста

Разбираемся, что купить и что носить этой осенью

Более чем на полгода верхняя одежда становится неотъемлемой частью нашего гардероба.

Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какую теплую одежду стоит приобрести, чтобы быть стильной в эту осень.

  • Кожаные тренчи – именно они будут самыми трендовыми, хотя классические габардиновые тоже никто не отменял.
Кожаные тренчи
  • Бомберы – самая хитовая куртка сезона. Берем однозначно.
Бомберы
  • Куртки и пуховики, по крою напоминающие жакет, будут альтернативой пальто.
Куртки и пуховики
  • Макси пальто – новый тренд, немного потеснивший миди.
Макси пальто
  • Укороченное пальто заменит жакет в прохладную погоду и сохранит формулы любимых луков.
Укороченное пальто
  • Пуховики – спорт, кокон, укороченные, минималистичные – в тренде все.
Пуховики
  • Дубленки и шубы переходят в новый сезон, поэтому вынимайте прошлогодние или смело покупайте их в этом сезоне.
Дубленки и шубы

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде осенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.

Теги:
#Мода #Платья #Мода 2022