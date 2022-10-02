Неотъемлемая часть осеннего гардероба: тренды верхней одежды, которые стоит иметь в этом сезоне (фото)

Разбираемся, что купить и что носить этой осенью

Более чем на полгода верхняя одежда становится неотъемлемой частью нашего гардероба.

Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какую теплую одежду стоит приобрести, чтобы быть стильной в эту осень.

Кожаные тренчи – именно они будут самыми трендовыми, хотя классические габардиновые тоже никто не отменял.

Бомберы – самая хитовая куртка сезона. Берем однозначно.

Куртки и пуховики, по крою напоминающие жакет, будут альтернативой пальто.

Макси пальто – новый тренд, немного потеснивший миди.

Укороченное пальто заменит жакет в прохладную погоду и сохранит формулы любимых луков.

Пуховики – спорт, кокон, укороченные, минималистичные – в тренде все.

Дубленки и шубы переходят в новый сезон, поэтому вынимайте прошлогодние или смело покупайте их в этом сезоне.

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде осенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.