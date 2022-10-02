Неотъемлемая часть осеннего гардероба: тренды верхней одежды, которые стоит иметь в этом сезоне (фото)
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Разбираемся, что купить и что носить этой осенью
Более чем на полгода верхняя одежда становится неотъемлемой частью нашего гардероба.
Персональный стилист Ната Москаленко рассказала, какую теплую одежду стоит приобрести, чтобы быть стильной в эту осень.
- Кожаные тренчи – именно они будут самыми трендовыми, хотя классические габардиновые тоже никто не отменял.
- Бомберы – самая хитовая куртка сезона. Берем однозначно.
- Куртки и пуховики, по крою напоминающие жакет, будут альтернативой пальто.
- Макси пальто – новый тренд, немного потеснивший миди.
- Укороченное пальто заменит жакет в прохладную погоду и сохранит формулы любимых луков.
- Пуховики – спорт, кокон, укороченные, минималистичные – в тренде все.
- Дубленки и шубы переходят в новый сезон, поэтому вынимайте прошлогодние или смело покупайте их в этом сезоне.
Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде осенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.