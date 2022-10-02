Для тех, кому не подходят обычные шапки: 10 трендовых альтернатив от капора до косынки (фото)
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В этом году в моде очень много стильных головных уборов
Капор, панама, берет, кепка, косынка и балаклава – неполный список головных уборов, которые отлично заменят шапку. Многим девушкам шапка кажется непрактичной и такой, что портит образ. Кому-то этот обычный для холодов предмет гардероба попросту надоел. К счастью, тренды сезона зима-осень порадуют, в том числе в выборе головных уборов.
О самых стильных альтернативах шапке осенью или зимой пишет украинская стилистка purpur.stylist в Instagram. Есть по меньшей мере 10 стильных вариантов утеплить голову и шею в холодное время года. Такая вещь разнообразит ваш гардероб и сделает ваш образ трендовым и красивым даже в самый лютый мороз.
Какие альтернативы шапке предлагает стилистка:
- Шапка-ушанка — идеальный вариант для круглых лиц, потому что компенсирует объем. Один из самых теплых вариантов.
- Косынка — женское и нежное решение. Очень стильно будет смотреться в сочетании с очками. Это может быть не только шерсть, но и кожаные изделия, лаковые модели или объемное плетение, прошитая плащевая ткань вроде материала для пуховиков.
- Капор яркого цвета – хороший способ компенсировать бледную кожу и пасмурную погоду в зимнюю пору.
- Балаклава – подойдет девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами.
- Кепка и платок – еще в прошлом году это сочетание было на всех мировых подиумах. Лучше выбирайте атласные и глянцевые платки в сочетании с кепкой из кожзама или жесткого денима.
- Берет и платок – еще один нетривиальный микс. Шикарно будет смотреться с пальто или объемной курткой.
- Панама – для девушек с круглыми щечками желательна глубокая посадка, такая, чтобы даже немного прикрывала брови.
- Шапка из прошлого века – по сути чепчик, который носили модницы в былые времена. Свежий тренд.
- Кепка, как в сериале "Острые козырьки" — на сезон холодов в составе должна быть шерсть.
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