Для тех, кому не подходят обычные шапки: 10 трендовых альтернатив от капора до косынки (фото)

В этом году в моде очень много стильных головных уборов

Капор, панама, берет, кепка, косынка и балаклава – неполный список головных уборов, которые отлично заменят шапку. Многим девушкам шапка кажется непрактичной и такой, что портит образ. Кому-то этот обычный для холодов предмет гардероба попросту надоел. К счастью, тренды сезона зима-осень порадуют, в том числе в выборе головных уборов.

О самых стильных альтернативах шапке осенью или зимой пишет украинская стилистка purpur.stylist в Instagram. Есть по меньшей мере 10 стильных вариантов утеплить голову и шею в холодное время года. Такая вещь разнообразит ваш гардероб и сделает ваш образ трендовым и красивым даже в самый лютый мороз.

Какие альтернативы шапке предлагает стилистка:

Шапка-ушанка — идеальный вариант для круглых лиц, потому что компенсирует объем. Один из самых теплых вариантов.

— идеальный вариант для круглых лиц, потому что компенсирует объем. Один из самых теплых вариантов. Косынка — женское и нежное решение. Очень стильно будет смотреться в сочетании с очками. Это может быть не только шерсть, но и кожаные изделия, лаковые модели или объемное плетение, прошитая плащевая ткань вроде материала для пуховиков.

— женское и нежное решение. Очень стильно будет смотреться в сочетании с очками. Это может быть не только шерсть, но и кожаные изделия, лаковые модели или объемное плетение, прошитая плащевая ткань вроде материала для пуховиков. Капор яркого цвета – хороший способ компенсировать бледную кожу и пасмурную погоду в зимнюю пору.

– хороший способ компенсировать бледную кожу и пасмурную погоду в зимнюю пору. Балаклава – подойдет девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами.

– подойдет девушкам с выразительными скулами, линией челюсти и заостренными чертами. Кепка и платок – еще в прошлом году это сочетание было на всех мировых подиумах. Лучше выбирайте атласные и глянцевые платки в сочетании с кепкой из кожзама или жесткого денима.

– еще в прошлом году это сочетание было на всех мировых подиумах. Лучше выбирайте атласные и глянцевые платки в сочетании с кепкой из кожзама или жесткого денима. Берет и платок – еще один нетривиальный микс. Шикарно будет смотреться с пальто или объемной курткой.

– еще один нетривиальный микс. Шикарно будет смотреться с пальто или объемной курткой. Панама – для девушек с круглыми щечками желательна глубокая посадка, такая, чтобы даже немного прикрывала брови.

– для девушек с круглыми щечками желательна глубокая посадка, такая, чтобы даже немного прикрывала брови. Шапка из прошлого века – по сути чепчик, который носили модницы в былые времена. Свежий тренд.

– по сути чепчик, который носили модницы в былые времена. Свежий тренд. Кепка, как в сериале "Острые козырьки" — на сезон холодов в составе должна быть шерсть.

Берет с платком - тренд

Косынки на пике тенденций

Капор - стиль и удобство в одном флаконе

Самый теплый вариант

Балаклава - выбор модниц этого сезона

Стильная альтернатива шапке

Очень необычно

Трендовая модель

Топовый головной убор

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