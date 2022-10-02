Бомберы, карго, 90-е и металлик: топ-10 модных тенденций, которые остаются с нами на осень и зиму (фото)

В этом сезоне многие тренды уже знакомые, но кое-то что только покоряет подиумы

Дизайнеры уже представили коллекции на ближайшую осень-зиму. Многие тенденции остались из прошлых сезонов, к примеру карго и бомберы. А вот готический черный цвет и меховые элементы на верхней одежде – новые идеи, которые активно представлены в показах.

О главных трендах осени и зимы рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в Instagram. По ее словам, есть как минимум 10 позиций, к которым стоит присмотреться. К счастью, мода в этом году радует идеями, подходящими для обычной жизни, а не только подиума.

Стилистка отмечает, что основной тенденцией последних лет является замедление моды, поэтому многие вещи из прошлых сезонов можем продолжать носить.

В числе топ-10 трендов сезона осень-зима в этом году:

Стиль "преппи" и его интерпретации. Это элементы школьного стиля в образах. Например: мини-юбки в складку, гольфы и носки с соответствующей обувью, вязаные жилеты с рубашкой.

Это элементы школьного стиля в образах. Например: мини-юбки в складку, гольфы и носки с соответствующей обувью, вязаные жилеты с рубашкой. Total pink. Розовый цвет очень актуален в этом сезоне, в том числе в вариантах тотал лук.

Розовый цвет очень актуален в этом сезоне, в том числе в вариантах тотал лук. Минимализм в духе 90-х. Можно вспомнить детство или молодость, а еще просмотреть старые фильмы для вдохновения на стильные образы.

Можно вспомнить детство или молодость, а еще просмотреть старые фильмы для вдохновения на стильные образы. Черный в готическом стиле. Монохромные луки в черном цвете лучше всего передают дух готики.

Монохромные луки в черном цвете лучше всего передают дух готики. Бомберы – кожаные, атласные, нейлоновые.

– кожаные, атласные, нейлоновые. Макси и мини. В этом сезоне миди отходит в сторону. Мини стилистка советует носить в варианте юбок, шорт и платьев.

В этом сезоне миди отходит в сторону. Мини стилистка советует носить в варианте юбок, шорт и платьев. Меховые оторочки на верхней одежде. Воротники, подолы и манжеты пальто и дубленок украшает этой осенью натуральный и искусственный мех.

Воротники, подолы и манжеты пальто и дубленок украшает этой осенью натуральный и искусственный мех. Металлик. Аксессуары и одежду из кожи и сетки с металлическим блеском стилистка рекомендует смело носить даже в повседневных образах.

Аксессуары и одежду из кожи и сетки с металлическим блеском стилистка рекомендует смело носить даже в повседневных образах. Брюки-карго. В холодное время года его можно сочетать с лонгсливами, бомберами, пальто и жакетами.

Пик сезона

Миди уже не в тренде

Добавьте блеска

Школьная эстетика

Стильно и тепло

Лаконичные образы

Готические нотки

Трендовый цвет

Карго остаются на пике тенденций

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