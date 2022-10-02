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Бомберы, карго, 90-е и металлик: топ-10 модных тенденций, которые остаются с нами на осень и зиму (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Бомберы не теряют популярности
Бомберы не теряют популярности

В этом сезоне многие тренды уже знакомые, но кое-то что только покоряет подиумы

Дизайнеры уже представили коллекции на ближайшую осень-зиму. Многие тенденции остались из прошлых сезонов, к примеру карго и бомберы. А вот готический черный цвет и меховые элементы на верхней одежде – новые идеи, которые активно представлены в показах.

О главных трендах осени и зимы рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в Instagram. По ее словам, есть как минимум 10 позиций, к которым стоит присмотреться. К счастью, мода в этом году радует идеями, подходящими для обычной жизни, а не только подиума.

Стилистка отмечает, что основной тенденцией последних лет является замедление моды, поэтому многие вещи из прошлых сезонов можем продолжать носить.

В числе топ-10 трендов сезона осень-зима в этом году:

  • Стиль "преппи" и его интерпретации. Это элементы школьного стиля в образах. Например: мини-юбки в складку, гольфы и носки с соответствующей обувью, вязаные жилеты с рубашкой.
  • Total pink. Розовый цвет очень актуален в этом сезоне, в том числе в вариантах тотал лук.
  • Минимализм в духе 90-х. Можно вспомнить детство или молодость, а еще просмотреть старые фильмы для вдохновения на стильные образы.
  • Черный в готическом стиле. Монохромные луки в черном цвете лучше всего передают дух готики.
  • Бомберы – кожаные, атласные, нейлоновые.
  • Макси и мини. В этом сезоне миди отходит в сторону. Мини стилистка советует носить в варианте юбок, шорт и платьев.
  • Меховые оторочки на верхней одежде. Воротники, подолы и манжеты пальто и дубленок украшает этой осенью натуральный и искусственный мех.
  • Металлик. Аксессуары и одежду из кожи и сетки с металлическим блеском стилистка рекомендует смело носить даже в повседневных образах.
  • Брюки-карго. В холодное время года его можно сочетать с лонгсливами, бомберами, пальто и жакетами.
Меховые оторочки на пальто
Пик сезона
Длина макси
Миди уже не в тренде
Металлик
Добавьте блеска
Стиль преппи
Школьная эстетика
Бомберы
Стильно и тепло
Минимализм 90-х
Лаконичные образы
Готика в моде
Готические нотки
Яркий розовый цвет
Трендовый цвет
Карго брюки
Карго остаются на пике тенденций

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой 2022 года.

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#Мода #Стиль #Тренды