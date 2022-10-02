Бомберы, карго, 90-е и металлик: топ-10 модных тенденций, которые остаются с нами на осень и зиму (фото)
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В этом сезоне многие тренды уже знакомые, но кое-то что только покоряет подиумы
Дизайнеры уже представили коллекции на ближайшую осень-зиму. Многие тенденции остались из прошлых сезонов, к примеру карго и бомберы. А вот готический черный цвет и меховые элементы на верхней одежде – новые идеи, которые активно представлены в показах.
О главных трендах осени и зимы рассказывает украинская стилистка Ната Москаленко в Instagram. По ее словам, есть как минимум 10 позиций, к которым стоит присмотреться. К счастью, мода в этом году радует идеями, подходящими для обычной жизни, а не только подиума.
Стилистка отмечает, что основной тенденцией последних лет является замедление моды, поэтому многие вещи из прошлых сезонов можем продолжать носить.
В числе топ-10 трендов сезона осень-зима в этом году:
- Стиль "преппи" и его интерпретации. Это элементы школьного стиля в образах. Например: мини-юбки в складку, гольфы и носки с соответствующей обувью, вязаные жилеты с рубашкой.
- Total pink. Розовый цвет очень актуален в этом сезоне, в том числе в вариантах тотал лук.
- Минимализм в духе 90-х. Можно вспомнить детство или молодость, а еще просмотреть старые фильмы для вдохновения на стильные образы.
- Черный в готическом стиле. Монохромные луки в черном цвете лучше всего передают дух готики.
- Бомберы – кожаные, атласные, нейлоновые.
- Макси и мини. В этом сезоне миди отходит в сторону. Мини стилистка советует носить в варианте юбок, шорт и платьев.
- Меховые оторочки на верхней одежде. Воротники, подолы и манжеты пальто и дубленок украшает этой осенью натуральный и искусственный мех.
- Металлик. Аксессуары и одежду из кожи и сетки с металлическим блеском стилистка рекомендует смело носить даже в повседневных образах.
- Брюки-карго. В холодное время года его можно сочетать с лонгсливами, бомберами, пальто и жакетами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какая верхняя одежда в моде осенью и зимой 2022 года.