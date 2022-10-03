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Эти пальто быстро превратят вас в бабушку: чем заменить, чтобы не было стыдно перед подругами (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Какое пальто актуальное осенью 2022 года Новость обновлена 03 октября 2022, 11:39
Какое пальто актуальное осенью 2022 года

Избавляемся от пальто "из прошлого"

Пальто входит в список модных трендов верхней одежды этой осени. Необходимо отметить, что именно от верхней одежды зависит, будет ли какая-нибудь юбка/платье/брюки носиться или нет.

Допустим, у вас есть юбка миди, а вся верхняя одежда на этот сезон длиной по колено. С юбкой миди сочетаться не будет, и она пролежит до тепла. Поэтому так важно, чтобы верхняя одежда была разной длины, в зависимости от ваших низов. Стилист Татьяна Белявина рассказала, какие модели уже окончательно устарели, а также об альтернативах пальто, которые актуальны в эту осеннюю пору.

Запланируйте себе новое пальто, если вашему много лет. Но выбирать надо правильно, поскольку в магазинах продается много устаревших вариантов — с круглым воротом, укороченным рукавом, молнией, капюшоном, прилегающим силуэтом, с отделками кантами или разной тканью.

Короткое пальто

Если вы хотите короткое пальто, то лучше выбирайте либо пальто-рубашку, либо пальто-жакет. Все варианты с круглыми вырезами проходим мимо.

Короткое пальто

Длина пальто +/- колено

Воротник стойку меняем на рубашечный воротник или английский лацкан. Помним, что рукав должен быть полным.

Длина пальто

Пальто-халат

Главное здесь — это прилегание. Пальто не должно быть в облипку, немного свободы и воздуха совсем не повредит. Для такого пальто лучше выбирать длину миди.

Пальто-халат

Пальто в клетку

Клетка в тренде. Но только клетка не сделает ваше пальто современным. Все правила, описанные выше, работают и здесь. Чтобы клетка вас не полнила, не выбирайте крупную и контрастную.

Пальто в клетку

Застежка на пальто

Убираем пальто на молнии, с одной пуговицей. Выбираем либо скрытую застежку, либо пуговицы, либо пальто-халат.

Застежка на пальто

Капюшон на пальто

Драповое пальто с капюшоном устарело. Либо без, либо тогда пусть это будет не драп.

Капюшон на пальто

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде оосенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.

Теги:
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