В такой одежде вы будете выглядеть нелепо: три признака, которые выдают отсутствие вкуса (фото)

Если в вашем образе есть одна из этих ошибок, это говорит о дурновкусии

Даже если вы следите за последними трендами сезона осень-зима, ваш образ может быть испорчен из-за всего лишь одной маленькой детали. Такие, казалось бы, незначительные нюансы, как цвет колготок, могут сделать ваш наряд безвкусным.

О том, что в образе укажет на дурной тон, пишет стилистка Анна Ивашова в Instagram. По ее словам, есть по меньшей мере три стильные ошибки, которые часто допускают девушки. Запомните, как одеваться не нужно, и всегда будете выглядеть актуально и красиво.

Так, стилистка назвала три признака, которые выдают отсутствие вкуса. Во-первых, это колготки "цвета загара". Стилистка рекомендует выбирать матовые колготки в цвет кожи плотностью 15 ден. Если нет надобности соблюдать дресс-код, то можно попробовать заменить на чёрные колготки. Согласитесь, что выглядит очень неестественно, когда цвет рук отличается от цвета ног.

Колготки могут разрушить лук

Вторая привычка-антитренд — нижнее белье, торчащее из-под одежды. Речь не идёт о вернувшемся к нам тренде 00-х. Торчащие детали бюстгальтера только дешевят образ. Поэтому стилистка советует выбирать либо контрастное нижнее белье, чтобы это было акцентом, либо бесшовные комплекты.

Между писком моды и безвкусной ошибкой большая разница

В-третьих, безвкусно выглядит одежда неподходящего размера. Наверное, это случалось с каждым, когда наша любимая вещь "села" или мы из неё "выросли". Стилистка подчёркивает: маленькие вам вещи нельзя продолжать носить. Одежда должна "дышать".

Рубашка должна "дышать"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пальто быстро превратят вас в бабушку. Стилисты пояснили, чем их заменить, чтобы не было стыдно перед подругами.