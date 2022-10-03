Какую куртку выбрать: топ-6 фасонов верхней одежды, которые идеально впишутся в осенний гардероб (фото)

Плащи, бомберы, куртки-халаты — выбор в этом году приятно впечатлит любую модницу

В трендах сезона осень-зима яркая кожа и необычные фактуры, если говорить о верхней одежде. К выбору куртки нужно подходить внимательно, ведь эта вещь прослужит вам несколько месяц. Верхняя одежда должна сочетать в себе удобство, практичность и стиль.

О самых трендовых фасонов курток и вариации этой базовой верхней одежды пишет модное издание Style Caster. Есть как минимум шесть вариантов, которые согреют вас этой осенью и помогут создать актуальный и интересный лук.

В этом сезоне в моде длинный черный кожаный плащ, почти такой, как был у главного героя фильма "Матрица" Нео. Это такой себе гибрид черной "кожанки" в стиле гранж и классического тренча. Так что если вам надоели привычные варианты верхней одежды, такой трендовый фасон – ваш выбор.

Почти что, как у Нео и Тринити

Неожиданно, но так называемый бельевой стиль проявляется и в трендах на верхнюю одежду. Куртки а-ля спальные халаты выглядят очень необычно, но уютно. В моде прозрачность и пастельные оттенки. Если любите винтаж, то смело примеряйте такой необычный вариант.

Винтажные а-ля плащи

Куртки оверсайз с необычными фактурами стали хитом в коллекциях Bottega Veneta, Versace и Diesel. Материал имеет ту же структуру, что и меховая куртка, но без натурального (или искусственного) меха. Яркие расцветки не позволят вам оставаться незамеченной.

Цвет и фактурность - писк сезона

Тренд на черную кожаную куртку спадает. Вперед вырываются красочные кожаные модели. Яркая куртка из кожи должна выглядеть богато по тону и текстуре, как и черная. Также, как и в случае с черной "кожанкой", вы можете носить ее поверх водолазок, толстовок и джемперов в течение всего года.

Стильные куртки

А вот классический однотонный плащ в бежевых и коричневых тонах уступает дорогу новым узорчатым фасонам. В моде огромное количество расцветок — от газетного принта до раскраски тай-дай.

Не бойтесь принта

Куртка-бомбер все прочнее занимает свои позиции в трендах этого года. Актуальны как более изящные модели на теплую осеннюю погоду, так и маскулинные фасоны и броские расцветки.

Самый трендовый фасон - бомбер

Ранее "Телеграф" писал, какие фасоны пальто вышли из моды и "превратят" вас в бабушку.