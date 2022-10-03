Какую куртку выбрать: топ-6 фасонов верхней одежды, которые идеально впишутся в осенний гардероб (фото)
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Плащи, бомберы, куртки-халаты — выбор в этом году приятно впечатлит любую модницу
В трендах сезона осень-зима яркая кожа и необычные фактуры, если говорить о верхней одежде. К выбору куртки нужно подходить внимательно, ведь эта вещь прослужит вам несколько месяц. Верхняя одежда должна сочетать в себе удобство, практичность и стиль.
О самых трендовых фасонов курток и вариации этой базовой верхней одежды пишет модное издание Style Caster. Есть как минимум шесть вариантов, которые согреют вас этой осенью и помогут создать актуальный и интересный лук.
В этом сезоне в моде длинный черный кожаный плащ, почти такой, как был у главного героя фильма "Матрица" Нео. Это такой себе гибрид черной "кожанки" в стиле гранж и классического тренча. Так что если вам надоели привычные варианты верхней одежды, такой трендовый фасон – ваш выбор.
Неожиданно, но так называемый бельевой стиль проявляется и в трендах на верхнюю одежду. Куртки а-ля спальные халаты выглядят очень необычно, но уютно. В моде прозрачность и пастельные оттенки. Если любите винтаж, то смело примеряйте такой необычный вариант.
Куртки оверсайз с необычными фактурами стали хитом в коллекциях Bottega Veneta, Versace и Diesel. Материал имеет ту же структуру, что и меховая куртка, но без натурального (или искусственного) меха. Яркие расцветки не позволят вам оставаться незамеченной.
Тренд на черную кожаную куртку спадает. Вперед вырываются красочные кожаные модели. Яркая куртка из кожи должна выглядеть богато по тону и текстуре, как и черная. Также, как и в случае с черной "кожанкой", вы можете носить ее поверх водолазок, толстовок и джемперов в течение всего года.
А вот классический однотонный плащ в бежевых и коричневых тонах уступает дорогу новым узорчатым фасонам. В моде огромное количество расцветок — от газетного принта до раскраски тай-дай.
Куртка-бомбер все прочнее занимает свои позиции в трендах этого года. Актуальны как более изящные модели на теплую осеннюю погоду, так и маскулинные фасоны и броские расцветки.
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