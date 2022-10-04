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Тепловая защита на осень: самые стильные свитера, которые в тренде в 2022 году (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Самые трендовые свитера осени 2022 Новость обновлена 04 октября 2022, 08:01
Самые трендовые свитера осени 2022

Правильно выбранная модель свитера согреет вас в холодную пору.

С каждым днем на улице становится все холоднее и холоднее, а ведь это только осень, а впереди еще и зима. Чтобы не замерзнуть в эту пору, нужно пополнить свой гардероб теплыми вещами, и в этот список обязательно должен входить теплый свитер, в который можно будет укутаться и согреться. Также ранее, мы рассказывали какие брюки будут в тренде на осень 2022, чтобы вы могли составить ультрамодный лук.

Стилист Анна Мишаевна в своем модном Инстаграм-блоге выделила пять основных фасонов свитеров, которые уже находятся на пике актуальности. Так что если вы еще не пополнили свой осенне-зимний гардероб теплым свитерком — обратите внимание на эти модели.

Свитера 2022: самые трендовые модели этой осени

  • Свитера с горлом. Свободные, объёмные, разной длины, и возможно на горле молния или пуговицы. С разными рукавами. Из разной пряжи, меринос, ангора, мохер и тд.
  • Свитера с разным вырезом. Круглый, отложной, V вырез.
  • Свитера с рисунком и с 8/косами.
  • Объёмные кардиганы.
  • Очень сейчас ценится ручная вязка, прям мега тренд, если умеете вязать, то доставайте спицы и вперёд.
Самые трендовые свитера осени 2022
Самые трендовые свитера осени 2022
Самые трендовые свитера осени 2022
Самые трендовые свитера осени 2022
Самые трендовые свитера осени 2022
Самые трендовые свитера осени 2022
Самые трендовые свитера осени 2022
Самые трендовые свитера осени 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде осенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.

Теги:
#Мода #Женская мода #Осень #Свитер #Теплый свитер