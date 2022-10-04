Тепловая защита на осень: самые стильные свитера, которые в тренде в 2022 году (фото)

Правильно выбранная модель свитера согреет вас в холодную пору.

С каждым днем на улице становится все холоднее и холоднее, а ведь это только осень, а впереди еще и зима. Чтобы не замерзнуть в эту пору, нужно пополнить свой гардероб теплыми вещами, и в этот список обязательно должен входить теплый свитер, в который можно будет укутаться и согреться. Также ранее, мы рассказывали какие брюки будут в тренде на осень 2022, чтобы вы могли составить ультрамодный лук.

Стилист Анна Мишаевна в своем модном Инстаграм-блоге выделила пять основных фасонов свитеров, которые уже находятся на пике актуальности. Так что если вы еще не пополнили свой осенне-зимний гардероб теплым свитерком — обратите внимание на эти модели.

Свитера 2022: самые трендовые модели этой осени

Свитера с горлом. Свободные, объёмные, разной длины, и возможно на горле молния или пуговицы. С разными рукавами. Из разной пряжи, меринос, ангора, мохер и тд.

Свитера с разным вырезом. Круглый, отложной, V вырез.

Круглый, отложной, V вырез. Свитера с рисунком и с 8/косами.

Объёмные кардиганы.

Очень сейчас ценится ручная вязка, прям мега тренд, если умеете вязать, то доставайте спицы и вперёд.

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде осенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.