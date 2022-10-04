Овчина, пушистый мех и не только: топ-6 трендов на пальто и дубленки этой зимой (фото)

В моду возвращаются меховые элементы на верхней одежде и кремовые тона пальто

Уже существенно похолодало, а вскоре начнутся и первые морозы. Чтобы встретить зиму в тепле и со стилем, нужно позаботиться о выборе верхней одежды. Тенденции сезона осень-зима в 2022 году приятно впечатляют, есть огромное количество красивых фасонов пальто, тренчей и дубленок.

О том, как выбрать стильную верхнюю одежду на холодное время года, пишет модное издание whowhatwear. Есть как минимум 6 трендовых фасонов в сезоне осень-зима. В таком пальто вы будете выглядеть модно и не замёрзнете.

Овчина получила новое модное дыхание и теперь украшает самую трендовую верхнюю одежду этого сезона, к примеру, пальто и дубленки. Бренды предлагают как варианты из натуральной короткой шерсти, так и множество искусственных вариаций.

Овчина - теплый тренд

Всем известный принт "елочка" продолжает быть актуальным. Клетка – всегда хороший выбор, как и традиционное переплетение, эта расцветка вечна.

Всегда актуальный принт

Пальто с пушистым воротником и манжетами — тренд, который вернулся к нам из прошлых лет. В такой верхней одежде вы будет выглядеть очень элегантно.

Экомех в моде

Кремовые пальто тоже держатся на плаву в нынешнем сезоне. Возможно, это не самый практичный цвет, но в таких тонах ваш лук будет смотреться шикарнее и богаче.

Женственное пальто

Кожаные плащи и тренчи, как у главного героя "Матрицы" Нео, завоевали симпатии многих дизайнеров в этом году. Актуальные как черные модели, так и расцветки в ярких или приглушенных тонах.

Без кожи в этом сезоне никуда

Тенденция совмещенного с пальто шарфа – что-то новенькое. Если вам сложно подобрать аксессуар к верхней одежде, то такой фасон – лучшее решение стильно утеплиться.

Новомодный фасон

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых стильных свитерах этого сезона.