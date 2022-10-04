Эти роскошные покупки прослужат долгие годы: топ-12 вещей, на которые стоит потратиться (фото)

Чтобы выглядеть роскошно в любое время года, нужно приобрести несколько стильных вещей

Роскошные вещи не всегда кричащие. Вы можете один раз выделить сумму на качественную сумки или фирменную рубашку, а затем носить их долгие годы. Вместо трат на трендовую обувь ежесезонно, стоит для начала сколотить базу из вечно актуальных пар.

Какая одежда, обувь и аксессуары никогда не выходят из т, пишет модное издание whowhatwear. Есть как минимум 12 вещей предметов "скромной роскоши", на которые стоит обратить внимание. Они впишутся в любой сезонный гардероб, а не только осенний и зимний.

Топ-13 долгоиграющих вещей, на которые не жалко денег:

Вязаное платье. Трикотажные платья в тренде сезона осень-зима, особенно красиво они смотрятся в коричневом, бежевом и других нейтральных оттенках. Белые рубашки на пуговицах. Иногда нет ничего более элегантного, чем белая рубашка оверсайз. Кожаные сапоги до колен. Стоит вложиться в хорошую пару высоких сапог, вы не пожалеете. Ювелирные изделия с золотой цепочкой. Ожерелья и браслеты из крупных золотых цепей являются ключевым акцентом и могут мгновенно сделать простой образ изысканным. Шелковые изделия (платья-комбинации или юбки). Эта ткань повысит градус стиля в любом луке. Пальто из верблюжьей шерсти. Когда дело доходит до верхней одежды, нет ничего более шикарного, чем верблюжье пальто. Лоферы. Если вам нужна простая, но красивая обувь, которая будет сочетаться со всем, что у вас есть, обратите внимание на пару кожаных лоферов. Дорогие часы. Для большинства из нас роскошные часы — одна покупка на всю жизнь, так что экономить не стоит. Пиджак. В каждом гардеробе должен быть хотя бы один блейзер, который можно носить со всем. Черная кожаная сумка через плечо. Сумки приходят и уходят, но в черную кожаную сумку всегда стоит инвестировать. Кожаный ремень. Может стать идеальным завершающим штрихом для большинства нарядов. Лаконичные кольца. Когда дело доходит до изысканных или дорогих украшений, лучше остановиться на минималистичном дизайне. Например, это могут быть золотые кольца, которые носят вместе или по отдельности.

Стильная пара обуви

Роскошный пиджак

Сумка - мастхэв

Актуальное трикотажное платье

Добавят любому образу роскоши

Украшение на любой случай

Ремень должен быть качественным

Шелк - роскошная ткань

Белая рубашка всегда пригодится

Лаконичность и вкус в одном флаконе

Всегда модные сапоги

Такое пальто всегда в топе трендов

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