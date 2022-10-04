Как носить твидовый жакет осенью, чтобы не выглядеть бабушкой: подборка стильных образов (фото)

Без твидового пиджака не обойтись в осеннем гардеробе

Пиджак – обязательный атрибут осенних образов, благодаря которому можно составить стильный и интересный многослойный лук. Один из вечно актуальных фасонов – твидовый жакет, который когда-то придумала Коко Шанель. С этой тканью нужно осторожнее, чтобы она не старила вас.

Как выбрать стильный твидовый пиджак и с какими вещами его сочетать, рассказала украинская стилистка Инна (stylist.inna) в Instagram. Этот жакет при умелой стилизации можно стать частью любого лука и гармонично смотреться как в образе с каблуками, так и в кэжуал-наряде с обувью на низком ходу.

Стилистка поделилась несколькими модными секретами о том, как носить твидовые жакеты, чтобы выглядеть свежо и стильно. По ее словам, этот пиджак, который никогда не выйдет из моды. Еще в 1920 году Коко Шанель создала твидовый жакет, до сих пор остающийся в тренде, сменился только крой на прямой.

Для того чтобы образ не был слишком классический, стилистка советует сочетать жакет с футболкой, джинсами, обувью на низком ходу для повседневных выходов. А вот с кожаными брюками и туфлями на каблуке — для выхода в свет. Кроме того, удобно и стильно этот пиджак заиграет с юбкой мини и грубой обувью в образах для прогулок по городу.

Можно и под каблук, и с кроссовками

Элегантные образы

Умелая стилизация

Хоть укороченные, хоть прямой

С джинсами тоже отлично выглядит

Не бойтесь принта

Удачный верхний слой

Уютные осенние луки

Пиджак с брюками может смотреться нескучно

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