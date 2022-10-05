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Модные пальто на осень и зиму, которые сделают вас неотразимой: топ-8 самых актуальных моделей (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023

Стильных вариантов более, чем достаточно — каждая модница с легкостью найдет себе "свою" модель.

Пальто — это один из самых модных трендов верхней одежды осени, да и зимы, в принципе, тоже. Поэтому если вы находитесь на этапе выбора стильной верней одежды, обязательно обратите внимание на такой вариант.

Как отметила стилист под ником SAMAL SAN в своем блоге в Инстаграм, перед тем, как покупать себе пальто, важно рассмотреть самые стильные и трендовые варианты и модели на ближайшие сезоны, чтобы не прогадать с покупкой и инвестировать в актуальную модель, а не в устаревшую, которая может сделать из вас бабушку. Чтобы такого не случилось, модный эксперт поделилась небольшой шпаргалкой по выбору пальто.

Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023: главные тенденции

  • oversize
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
  • яркие цвета
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
  • кожаные, лакированные пальто
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
  • белое пальто
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
  • длина макси
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
  • клетчатый принт
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
  • бежевый цвет
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023
  • звериный принт.

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде оосенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.

Теги:
#Мода #Женская мода #Стиль #Пальто