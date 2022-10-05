Модные пальто на осень и зиму, которые сделают вас неотразимой: топ-8 самых актуальных моделей (фото)
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Стильных вариантов более, чем достаточно — каждая модница с легкостью найдет себе "свою" модель.
Пальто — это один из самых модных трендов верхней одежды осени, да и зимы, в принципе, тоже. Поэтому если вы находитесь на этапе выбора стильной верней одежды, обязательно обратите внимание на такой вариант.
Как отметила стилист под ником SAMAL SAN в своем блоге в Инстаграм, перед тем, как покупать себе пальто, важно рассмотреть самые стильные и трендовые варианты и модели на ближайшие сезоны, чтобы не прогадать с покупкой и инвестировать в актуальную модель, а не в устаревшую, которая может сделать из вас бабушку. Чтобы такого не случилось, модный эксперт поделилась небольшой шпаргалкой по выбору пальто.
Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023: главные тенденции
- oversize
- яркие цвета
- кожаные, лакированные пальто
- белое пальто
- длина макси
- клетчатый принт
- бежевый цвет
- звериный принт.
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