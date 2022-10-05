Модные пальто на осень и зиму, которые сделают вас неотразимой: топ-8 самых актуальных моделей (фото)

Стильных вариантов более, чем достаточно — каждая модница с легкостью найдет себе "свою" модель.

Пальто — это один из самых модных трендов верхней одежды осени, да и зимы, в принципе, тоже. Поэтому если вы находитесь на этапе выбора стильной верней одежды, обязательно обратите внимание на такой вариант.

Как отметила стилист под ником SAMAL SAN в своем блоге в Инстаграм, перед тем, как покупать себе пальто, важно рассмотреть самые стильные и трендовые варианты и модели на ближайшие сезоны, чтобы не прогадать с покупкой и инвестировать в актуальную модель, а не в устаревшую, которая может сделать из вас бабушку. Чтобы такого не случилось, модный эксперт поделилась небольшой шпаргалкой по выбору пальто.

Модные пальто сезона осень-зима 2022/2023: главные тенденции

oversize

яркие цвета

кожаные, лакированные пальто

белое пальто

длина макси

клетчатый принт

бежевый цвет

звериный принт.

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