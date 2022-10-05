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Карго, разрезы и не только: топ-9 трендовых фасонов джинсов, без которых не обойтись в этом сезоне (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Джинсы – мастхэв для любого времени года Новость обновлена 05 октября 2022, 18:05
Джинсы – мастхэв для любого времени года

Лучше всего, когда в гардеробе сразу несколько моделей джинсов

Осенью-2022 в тренде много фасонов брюк, в том числе палаццо, буткат или спортивные джоггеры. Но даже если в вашем гардеробе есть брюки, без джинсов не обойтись. В последнее время дизайнеры радуют разнообразием моделей и расцветок джинсов.

О том, какие джинсы в моде и какие из них впишутся в гардероб сезона осень-зима, рассказала стилистка и имиджмейкерка Эльвира Лиорзу (@mooneliya) в Instagram. Судя по модным рекомендациям, есть по меньшей мере девять стильных фасонов джинсов в этом сезоне.

По словам стилистки, джинсы – универсальный предмет гардероба, который сочетается с любой одеждой и подходит под различные образы. Носить их можно круглый год, адаптируясь под текущий сезон. Выбирая джинсы, стилистка рекомендует обращать внимание на то, как они сели. Одна и та же модель, но разных брендов может по-разному преподносить прелести вашей фигуры. Поэтому прежде всего стилистка призвала ориентироваться не на тренды, а на хорошую посадку джинсов.

В топ популярных джинсов 2022-2023 входят:

  • Прямые
  • Широкие
  • MOM
  • С разрезами
  • Прямые или широкие с дырками
  • Укороченные
  • Клеш
  • Карго
  • С заниженной талией
Модные джинсы прямые
Базовый фасон
Модные джинсы широкие
Ширина в тренде
Модные джинсы карго
Карго - пик сезона
Модные джинсы клеш
Клеш снова в моде
Модные джинсы мом
"Момы" не теряют актуальность
Модные джинсы укороченные
Акцент на обуви
Модные джинсы с дырками
Стильная деталь
Модные джинсы с разрезами
Необычный крой
Модные джинсы с низкой посадкой
Заниженная талия вернулась в тренды

Ранее "Телеграф" писал, что осенняя погода позволяет сочетать одновременно много одежды, важно научиться делать это со вкусом. Стилистка рассказала, что же такое многослойность в моде и какое главное правило нужно знать модницам.

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#Мода #Стиль #Джинсы