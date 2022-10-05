Карго, разрезы и не только: топ-9 трендовых фасонов джинсов, без которых не обойтись в этом сезоне (фото)
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Лучше всего, когда в гардеробе сразу несколько моделей джинсов
Осенью-2022 в тренде много фасонов брюк, в том числе палаццо, буткат или спортивные джоггеры. Но даже если в вашем гардеробе есть брюки, без джинсов не обойтись. В последнее время дизайнеры радуют разнообразием моделей и расцветок джинсов.
О том, какие джинсы в моде и какие из них впишутся в гардероб сезона осень-зима, рассказала стилистка и имиджмейкерка Эльвира Лиорзу (@mooneliya) в Instagram. Судя по модным рекомендациям, есть по меньшей мере девять стильных фасонов джинсов в этом сезоне.
По словам стилистки, джинсы – универсальный предмет гардероба, который сочетается с любой одеждой и подходит под различные образы. Носить их можно круглый год, адаптируясь под текущий сезон. Выбирая джинсы, стилистка рекомендует обращать внимание на то, как они сели. Одна и та же модель, но разных брендов может по-разному преподносить прелести вашей фигуры. Поэтому прежде всего стилистка призвала ориентироваться не на тренды, а на хорошую посадку джинсов.
В топ популярных джинсов 2022-2023 входят:
- Прямые
- Широкие
- MOM
- С разрезами
- Прямые или широкие с дырками
- Укороченные
- Клеш
- Карго
- С заниженной талией
Ранее "Телеграф" писал, что осенняя погода позволяет сочетать одновременно много одежды, важно научиться делать это со вкусом. Стилистка рассказала, что же такое многослойность в моде и какое главное правило нужно знать модницам.