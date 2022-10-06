Топ-5 вещей, которые спасают образ в 100% случаев: в какие обязательно нужно инвестировать (фото)

Эти предметы гардероба не зависят от трендов

Для многих это, конечно, прозвучит странно — инвестировать в вещи, но знаете ли вы, как высчитывают стоимость вещи? Делим ее стоимость на количество использованных раз. Если один раз закупить качественную вещь, она обязательно прослужит вам долгие годы.

Персональный стилист и модный блогер Анна Ивашова назвала пять вещей, в которые обязательно нужно инвестировать. Эти предметы гардероба спасают любой образ и при любой "погоде".

Сумка

В первую очередь стоит инвестировать в минималистичную структурированную сумку среднего размера.

Обувь

Присмотрите себе босоножки на невысоком каблуке (5 см), которые будут сочетаться с 90% вещей в вашем гардеробе.

Верхняя одежда

Качественную верхнюю одежду видно из далека, также выбирайте ту одежду, в которой вам будет тепло.

Пиджак

Лучшего всего брать структурированный, свободного кроя. Такие очень часто можно встретить в мужских отделах, в винтажных магазинах.

Стейтментовые вещи

Это может быть яркая юбка Prada, или же пояс из барочного жемчуга. Также можно присмотреть себе такие вещи и в винтажных магазинах.

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