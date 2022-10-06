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Какие ботинки подходят под все вещи: стилист назвала четыре универсальных варианта (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие осенние ботинки в моде в 2022 году Новость обновлена 06 октября 2022, 13:31
Какие осенние ботинки в моде в 2022 году

Эти модели универсальны и впишутся в любой гардероб

Осень — время доставать верхнюю одежду и ботинки. Но какую обувь выбрать, чтобы она подходила под все вещи и была актуальна? Чтобы украшала вас и делала образ стильным?

Стилист Екатерина Соколовская назвала 4 универсальных варианта, которые актуальны сейчас и будут в моде долгое время. Они универсальны и впишутся в любой гардероб.

Казаки

казаки

Ботинки челси

Ботинки челси

Классические ботильоны

Классические ботильоны на шпильке
Классические ботильоны на шпильке

Ботинки на грубой подошве

Ботинки на грубой подошве

Ранее "Телеграф" писал, какие джинсы находятся в тренде осенью 2022 году, а также, с чем носить их в холодную пору.

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#Мода #Обувь #Ботинки #Мода 2022