Какие ботинки подходят под все вещи: стилист назвала четыре универсальных варианта (фото)

Эти модели универсальны и впишутся в любой гардероб

Осень — время доставать верхнюю одежду и ботинки. Но какую обувь выбрать, чтобы она подходила под все вещи и была актуальна? Чтобы украшала вас и делала образ стильным?

Стилист Екатерина Соколовская назвала 4 универсальных варианта, которые актуальны сейчас и будут в моде долгое время. Они универсальны и впишутся в любой гардероб.

Казаки

Ботинки челси

Классические ботильоны

Классические ботильоны на шпильке

Ботинки на грубой подошве

Ранее "Телеграф" писал, какие джинсы находятся в тренде осенью 2022 году, а также, с чем носить их в холодную пору.