Какие ботинки подходят под все вещи: стилист назвала четыре универсальных варианта (фото)
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Эти модели универсальны и впишутся в любой гардероб
Осень — время доставать верхнюю одежду и ботинки. Но какую обувь выбрать, чтобы она подходила под все вещи и была актуальна? Чтобы украшала вас и делала образ стильным?
Стилист Екатерина Соколовская назвала 4 универсальных варианта, которые актуальны сейчас и будут в моде долгое время. Они универсальны и впишутся в любой гардероб.
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