Как носить шарф осенью и зимой, чтобы не выглядеть нелепо: стилист дала важные советы (фото)

С шарфом можно составить красивые образы, но нужно уметь это делать

Без шарфа в холодный период года не обойтись, к тому же в этом сезоне в моде много вариантов и расцветок. Если научиться подбирать шарф к одежде, то он не только согреет вас, а и станет удачным акцентом лука.

О том, какой шарф выбрать на сезон осень-зима и как вписывать в образ, рассказывает украинская стилистка purpur.stylist в Instagram. Она раскрыла секреты подбора шарфа, благодаря которым вы не будете выглядеть нелепо и чересчур объемно.

Несколько советов стилистки о том, как носить шарфы осенью и зимой при разных погодных условиях:

Категорически не стоит мотать шарф вокруг шеи большим объемом девушкам с активным бюстом, объемом в руках или если есть активные щечки или зона подбородка.

Если на улице 10-15 градусов тепла, то можно накинуть шарф на тренч.

Если температура падает ниже, то шарф можно завернуть назад.

С шарфом в сочетании с ремнем следует быть осторожнее. Если вы не носить ХS, то пояс придаст объема пальто. Талия может и вырисуется, но в случае с верхней одеждой добавятся живот и бока.

Если на улице дождь или температура ниже 5-7 градусов, заправляйте более тонкий шарф в пальто. Шарф следует расправить в один слой, чтобы не собирался в зоне груди и живота (так вы избежите излишнего объема).

Зимой шарф может стать вторым слоем сверху верхней одежды.

Шарф - акцент образа

Опасайтесь лишнего объема

Иногда лучше просто накинуть шарф на плечи

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