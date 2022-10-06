Топ-5 украшений, которые вам реально нужны: сделают любой образ стильным и богатым (фото)

Осенью есть огромный выбор украшений, как цепочек, так и сережек

С помощью аксессуаров вы можете создать уютный осенний образ и при этом выглядеть шикарно, словно только что с подиума. В тренде масса украшений, начиная от массивных металлических браслетов и заканчивая яркими безделушками в виде сердечек.

Осенние ювелирные тренды дополнят как свитер и ботинки, так и трикотажное платье с ковбойскими сапогами. О самых трендовых украшения сезона осень-2022 рассказывает издание Bustle. Есть по меньшей мере пять стильных вариантов, которые украсят любой образ и повысят градус стиля.

В топе самых трендовых украшений сезона:

Подвески в форме сердца. Эти причудливые аксессуары добавляют нотку игривости в каждый образ. Барочные кресты. Ювелирные украшения с крестом вернулись из ранних "нулевых". Драгоценности 80-х. Винтажные серьги и кольца эстетики 80-х – хит сезона. Массивные серебряные браслеты. Выглядят невероятно эффектно. Ракушки. Они актуальны вне сезона и уже скоро будут считаться базой среди украшений.

Ракушки всегда в моде

Стильный браслет

Выбор звезд

80-е в тренде

Женственные подвески

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие джинсы на пике тенденций в сезоне осень-зима, это не только карго и клеш. Джинсы – универсальный предмет гардероба, который сочетается с любой одеждой и подходит под различные образы. Носить их можно круглый год, адаптируясь под текущий сезон. А также мы писали, какие фасоны пальто в моде и подойдут чуть ли не под любой тип фигуры. Стильных вариантов более, чем достаточно — каждая модница с легкостью найдет себе "свою" модель.