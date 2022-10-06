Топ-5 украшений, которые вам реально нужны: сделают любой образ стильным и богатым (фото)
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Осенью есть огромный выбор украшений, как цепочек, так и сережек
С помощью аксессуаров вы можете создать уютный осенний образ и при этом выглядеть шикарно, словно только что с подиума. В тренде масса украшений, начиная от массивных металлических браслетов и заканчивая яркими безделушками в виде сердечек.
Осенние ювелирные тренды дополнят как свитер и ботинки, так и трикотажное платье с ковбойскими сапогами. О самых трендовых украшения сезона осень-2022 рассказывает издание Bustle. Есть по меньшей мере пять стильных вариантов, которые украсят любой образ и повысят градус стиля.
В топе самых трендовых украшений сезона:
- Подвески в форме сердца. Эти причудливые аксессуары добавляют нотку игривости в каждый образ.
- Барочные кресты. Ювелирные украшения с крестом вернулись из ранних "нулевых".
- Драгоценности 80-х. Винтажные серьги и кольца эстетики 80-х – хит сезона.
- Массивные серебряные браслеты. Выглядят невероятно эффектно.
- Ракушки. Они актуальны вне сезона и уже скоро будут считаться базой среди украшений.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие джинсы на пике тенденций в сезоне осень-зима, это не только карго и клеш. Джинсы – универсальный предмет гардероба, который сочетается с любой одеждой и подходит под различные образы. Носить их можно круглый год, адаптируясь под текущий сезон. А также мы писали, какие фасоны пальто в моде и подойдут чуть ли не под любой тип фигуры. Стильных вариантов более, чем достаточно — каждая модница с легкостью найдет себе "свою" модель.