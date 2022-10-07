Топ-5 моделей осенней обуви, которые никогда не выйдут из моды (фото)

Эти модели — находка для каждой модницы.

Тренды обуви на осень меняются каждый сезон, однако все же есть несколько моделей, которые независимо от модных веяний, всегда остаются актуальными. Таких "фасонов" не так уж и много, поэтому обязательно берите себе на заметку — и пополняйте ими свой осенний гардероб.

Стилист Наталия Лаврова на своей странице в Инстаграм выделила топ-5 "вечно" модной обуви на осень, которые уже можно считать классикой. При их выборе главное учитывать, чтобы они вписывались в ваш стиль и в ваш гардероб.

Модный эксперт отмечает, что если вы сторонница классики или бохо, то вам стоит обратить внимание на жокейские сапоги и челси, романтичным и драматичным девушкам подойдут модели с устойчивым каблуком, а поклонницам стиля преппи без дерби никуда.

Тренды женской осенней обуви, которые никогда не выходят из моды

Жокейские сапоги

Челси

Сапоги с широким голенищем и устойчивым каблуком

Белые кроссовки

Дерби а-ля Prada

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