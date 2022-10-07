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Топ-5 моделей осенней обуви, которые никогда не выйдут из моды (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Обувь, которая всегда актуальна Новость обновлена 07 октября 2022, 08:03
Обувь, которая всегда актуальна

Эти модели — находка для каждой модницы.

Тренды обуви на осень меняются каждый сезон, однако все же есть несколько моделей, которые независимо от модных веяний, всегда остаются актуальными. Таких "фасонов" не так уж и много, поэтому обязательно берите себе на заметку — и пополняйте ими свой осенний гардероб.

Стилист Наталия Лаврова на своей странице в Инстаграм выделила топ-5 "вечно" модной обуви на осень, которые уже можно считать классикой. При их выборе главное учитывать, чтобы они вписывались в ваш стиль и в ваш гардероб.

Модный эксперт отмечает, что если вы сторонница классики или бохо, то вам стоит обратить внимание на жокейские сапоги и челси, романтичным и драматичным девушкам подойдут модели с устойчивым каблуком, а поклонницам стиля преппи без дерби никуда.

Тренды женской осенней обуви, которые никогда не выходят из моды

  • Жокейские сапоги
Обувь, которая всегда актуальна - жокейские сапоги
  • Челси
Обувь, которая всегда актуальна - челси
  • Сапоги с широким голенищем и устойчивым каблуком
Обувь, которая всегда актуальна - сапоги с широким голенищем
  • Белые кроссовки
Обувь, которая всегда актуальна - белые кроссовки
  • Дерби а-ля Prada
Обувь, которая всегда актуальна - дерби

Ранее "Телеграф" писал, какие джинсы находятся в тренде осенью 2022 году, а также, с чем носить их в холодную пору.

Теги:
#Обувь #Стиль #Осень #Женская обувь #Сапоги