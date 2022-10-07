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Один из самых трендовых приемов этой осени: как создать стильный многослойный образ и не опозориться (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Многослойность, как один из самых стильных приемов Новость обновлена 07 октября 2022, 11:13
Многослойность, как один из самых стильных приемов

Многослойность позволяет бесконечную игру фантазии

Один из вариантов создания интересного образа — это многослойность. Нужно всего лишь включить фантазию и вы найдете огромное пространство для самовыражения.

Чтобы образ выглядел гармонично, стилист Майя Кривобокова советует соблюдать несколько тонкостей. Учитывайте эти нюансы и многослойность станет для вас отличным помощником в реализации модных идей!

  • Первый слой должен быть самым тонким (который ближе к телу),
  • очень важен размер вещей, каждый следующий слой должен быть чуть больше предыдущего,
  • многослойность хороша при сочетании разных фактур,
  • в монохромных образах многослойность выглядит более стильно, если насыщенность цвета разная.
многослойный образ на девушках
многослойный образ на девушках
многослойный образ на девушках
многослойный образ на девушках
многослойный образ на девушках
многослойный образ на девушках
многослойный образ на девушках
многослойный образ на девушках

Ранее стилисти рассказали, от каких пальто нужно отказаться, чтобы не превратится в "тетку". А также, какие тренды верхней одежды актуальны осенью 2022 года.

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#Мода #Мода 2022