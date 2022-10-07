Один из самых трендовых приемов этой осени: как создать стильный многослойный образ и не опозориться (фото)
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Многослойность позволяет бесконечную игру фантазии
Один из вариантов создания интересного образа — это многослойность. Нужно всего лишь включить фантазию и вы найдете огромное пространство для самовыражения.
Чтобы образ выглядел гармонично, стилист Майя Кривобокова советует соблюдать несколько тонкостей. Учитывайте эти нюансы и многослойность станет для вас отличным помощником в реализации модных идей!
- Первый слой должен быть самым тонким (который ближе к телу),
- очень важен размер вещей, каждый следующий слой должен быть чуть больше предыдущего,
- многослойность хороша при сочетании разных фактур,
- в монохромных образах многослойность выглядит более стильно, если насыщенность цвета разная.
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