Один из самых трендовых приемов этой осени: как создать стильный многослойный образ и не опозориться (фото)

Многослойность позволяет бесконечную игру фантазии

Один из вариантов создания интересного образа — это многослойность. Нужно всего лишь включить фантазию и вы найдете огромное пространство для самовыражения.

Чтобы образ выглядел гармонично, стилист Майя Кривобокова советует соблюдать несколько тонкостей. Учитывайте эти нюансы и многослойность станет для вас отличным помощником в реализации модных идей!

Первый слой должен быть самым тонким (который ближе к телу),

очень важен размер вещей, каждый следующий слой должен быть чуть больше предыдущего,

многослойность хороша при сочетании разных фактур,

в монохромных образах многослойность выглядит более стильно, если насыщенность цвета разная.

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