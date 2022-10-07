Трикотажные, кожаные и не только: топ-9 платьев на осень и зиму, которые сделают образ стильным (фото)

Стилист рассказал о главных трендах на платья в этом сезоне

Платье – элемент не только летнего гардероба, эта женственная вещь отлично вписывается в луки для холодной погоды. Осенью и зимой оно согреет вас от холода и позволит создавать интересные многослойные образы.

О том, какие платья в моде в сезоне осень-зима, рассказал украинский стилист Матвей Калугин в Instagram. Есть по меньшей мере девять фасонов, к которым стоит присмотреться любой моднице. Они отлично годятся как для повседневных нарядов, так и для выходов в свет.

Стилист рассказал, что в топ трендовых платьев этого сезона входят:

Приталенные кожаные. Особенно корсетные – горячий тренд. Трикотажные. Теплое, удобное и красиво сочетается с длинными пальто, тренчем, шубой. Платье-свитер. Теплая вариация платья в длине мини. Из денима. Такие платья могут быть длины мини или миди, свободными или полуприталенными, с пояском. Платье из денима можно сочетать с кожаной или замшевой верхней одеждой. Силуэт тела. Это трендовые платья, которые только набирают популярность. Добавят пикантную ноту в гардероб. Платье-блейзер. Идеальный вариант для особых событий. На каждый день можно надеть с плотными колготами, ботинками челси и объемным пальто. Длинные шифоновые. Уже классика осенне-зимних платьев. В зависимости от дизайна можно сочетать как с элегантным пальто, так и с эксцентричным, объемным пуховиком. С вырезами. Эти платья не оставляют топ трендов. Лучше выбирать модели из плотного трикотажа, кожи, вискозы. Сатиновые мини. Вариант "на выход", но можно стилизовать с кардиганом, сапогами и тренчем или пальто.

Два в одном

Кожа - тренд сезона

Уютный вариант

Стильно и практично

Новый модный фасон

Вырезы остаются на пике популярности

Подойдет для особых случаев

Классика гардероба для золотой поры

Роскошная ткань

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