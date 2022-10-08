Идеальное пальто на осень 2022: как выбрать верхнюю одежду, которая будет собирать взгляды прохожих (фото)

Пальто — это всегда статусно и элегантно.

Такая верхняя одежда, как пальто — это обязательный элемент гардероба, который должен быть у каждой девушки. А благодаря тому, что дизайнеры предоставляют всегда огромный выбор их моделей и фасонов, то все что остается — это сделать правильный выбор.

Стилист Ирина Федина в своем телеграм-канале поделилась небольшой "шпаргалкой" для модниц, которая поможет правильно выбрать пальто на холодную пору года. Модный эксперт отметила три основных "правила, на которых нужно базировать свою покупку. Также она наглядно показала стильные варианты верхней одежды, которые выглядят актуально и модно.

Основные рекомендации при выборе пальто:

смотрите на содержание шерсти, чем больше, тем теплее

примеряйте пальто на объемный свитер, жакет, чтобы понять, насколько вам комфортно.

длина пальто зависит от того, какую поясную одежду вы предпочитаете. Если в основном вы носите брюки, подойдут укорочённые модели, модели ниже колена. Если вы любите юбки, берите до середины голени.

Самые стильные пальто на осень 2022

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