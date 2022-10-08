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Розовый и красный уже в прошлом: как носить коричневую помаду из 90-х в 2022 году и выглядеть стильно (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Модная помада коричневого оттенка на осень 2022 Новость обновлена 08 октября 2022, 12:09
Модная помада коричневого оттенка на осень 2022

Коричневые оттенки красиво подчеркивают объем губ и выглядят достаточно непринужденно, чтобы носить его каждый день.

Мода циклична — и это подтверждают тренды не только в одежде, но и в макияже. Осенью 2022 в топы мейк-апа вновь врываются тренды 90-х и начала 00-х, а именно коричневые оттенки помады. Поэтому откладывайте в сторону все розовые и красные блески и помады, и подбирайте себе подходящий оттенок коричневого. Также ранее мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться.

Коричневые помады очень разные, сообщает prostoway. Такая "особенность" поможет каждой моднице подобрать себе тот оттенок, который подойдет именно ей. Стоит отметить, что чаще всего на звездах и модных инфлюэнсерах можно встретить оттенок какао. Вариант очень хороший, поскольку он идет практически всем.

Более яркие, насыщенные оттенки коричневого тоже не стоит обходить стороной. Темный и насыщенный шоколадный оттенок красиво оттенит любой цвет лица и будет выглядеть вполне самодостаточно, а это позволит отказаться от большого количества макияжа.

Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022

Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022
Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022
Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022
Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022
Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022
Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022

Напомним, что в моде сейчас делается акцент на коротких стрижках. Ранее "Телеграф" писал, какие женских стрижки наиболее актуальны в 2022 году.

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#Мода #Макияж #Помада