Розовый и красный уже в прошлом: как носить коричневую помаду из 90-х в 2022 году и выглядеть стильно (фото)

Коричневые оттенки красиво подчеркивают объем губ и выглядят достаточно непринужденно, чтобы носить его каждый день.

Мода циклична — и это подтверждают тренды не только в одежде, но и в макияже. Осенью 2022 в топы мейк-апа вновь врываются тренды 90-х и начала 00-х, а именно коричневые оттенки помады. Поэтому откладывайте в сторону все розовые и красные блески и помады, и подбирайте себе подходящий оттенок коричневого. Также ранее мы писали о том, с какими популярными трендами мейк-апа необходимо попрощаться.

Коричневые помады очень разные, сообщает prostoway. Такая "особенность" поможет каждой моднице подобрать себе тот оттенок, который подойдет именно ей. Стоит отметить, что чаще всего на звездах и модных инфлюэнсерах можно встретить оттенок какао. Вариант очень хороший, поскольку он идет практически всем.

Более яркие, насыщенные оттенки коричневого тоже не стоит обходить стороной. Темный и насыщенный шоколадный оттенок красиво оттенит любой цвет лица и будет выглядеть вполне самодостаточно, а это позволит отказаться от большого количества макияжа.

Стильные оттенки коричневой помады на осень 2022

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