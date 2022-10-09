Must have осени 2022: шесть вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе у каждой модницы (фото)

Обязательно обратите внимание на эти вещи.

Чтобы избежать главной проблемы всех девушек "мне нечего надеть", нужно тщательнее относиться к подбору своего гардероба. Ранее, мы рассказывали какие брюки будут в тренде на осень 2022, чтобы вы могли составить ультрамодный лук, а теперь мы хоти поделиться с вами подборкой вещей, которые уже стали маст-хэвами холодных сезонов.

Стилист Зоя Панина в своем модном блоге в Инстаграм рассказала и показала те вещи, которые стоит обязательно приобрести на осень и зиму 2022/2023. Из этих вещей очень легко составлять непревзойденные образы, ведь все они отлично сочетаются между собой.

Топ-6 вещей, которые должны быть в осеннем гардеробе

Свитер с V-образным вырезом — удлиняет шею и скрывает недостатки, подходит и под джинсы, и под юбки, и под кожаные брюки.

Кожаные брюки — клеш, высокая посадка, бежевый цвет. Они скрывают недостатки, смотрятся дорого, а ещё очень удобные для демисезона, потому что не продуваются.

Свитер с горлом — добавит вам уюта и тепла в холода, будет отлично смотреться с кожаными брюками.

Свитер с воротником в полоску — комбо из трендов: и полоски, и воротник поло.

Клетчатые шорты.

Юбка из твида — "нарисует" вам идеальный силуэт, тем более что размерный ряд очень широкий.

Ранее "Телеграф" писал, какие колготки в моде осенью-2022, а также, какая самая трендовая обувь этой поры.