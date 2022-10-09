Галстук, гольфы и не только: топ-7 главных аксессуаров сезона осень-зима, которые повысят градус стиля в любом образе (фото)

Если подобрать аксессуары со вкусом, образ станет более стильным и завершенным

В холодный период важно не только выбрать актуальный фасон верхней одежды, а и обратить внимание на аксессуары – ремни, украшения, перчатки, сумки и не только. Ведь именно от деталей зависит общее восприятие образа, в том числе в сезоне осень-зима.

О трендах на аксессуары рассказывает стилистка Ната Москаленко в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к семи новомодным тенденциям. Они гармонично впишутся в осенние и зимние луки, добавив трендовости и повысив градус стиля.

Какие аксессуары в моде:

Носки и гольфы – не теряют популярность несколько сезонов подряд. Галстук – расслабленные варианты поверх футболки выглядят очень свежо. Несколько ремней одновременно – очень интересный и простой прием. Меховые аксессуары и с животным принтом (сумки, обувь, головные уборы) — гарантированно добавят изюминку в образ. Высокие перчатки –этот аксессуар точно сделает леди из своей обладательницы. Балетки а-ля Мэри Джейн гораздо более интересны, чем обычные и подойдут даже под коктейльные образы. Серьги-каффы освежат любой простой аутфит, даже спортивные джоггеры.

Гольфы - последний писк моды

Трендовая модель сумки

Галстук станет акцентом образа

Самые модные серьги

Интересное решение

Ранее "Телеграф" писал, какие украшения в моде в этом сезоне и подойдут практически к любому образу. А также мы рассказывали, какие прически на пике трендов в этом году: многие из них вам хорошо знакомы, ведь вернулись из 90-х.