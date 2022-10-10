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Как стильно носить худи: модные варианты образов с самым комфортным предметом гардероба (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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С чем носить худи, чтобы было стильно Новость обновлена 10 октября 2022, 07:45
С чем носить худи, чтобы было стильно

Классно худи вписывается в спортивный стиль

Этот предмет гардероба считается одним из самых комфортных и практичных. Худи отлично вписывается в стиль Sport Casual, о котором мы рассказывали ранее.

Персональный стилист SAMAL SAN рассказала, что худи особенно классно вписывается в спортивный стиль, спорт-шик. Худи не выходит из моды и носить его можно практически с чем угодно, имея хорошую насмотренность и вкус.

Эксперт сделала подборку фото с одним из самых практичных предметов гардероба, показав, с чем и как можно носить худи в этом сезоне.

женское худи 2022
женское худи 2022
женское худи 2022
женское худи 2022
женское худи 2022
женское худи 2022
женское худи 2022

Ранее стилисти рассказали, от каких пальто нужно отказаться, чтобы не превратится в "тетку". А также, какие тренды верхней одежды актуальны осенью 2022 года.

Теги:
#Мода #Тренды #худи #Мода 2022