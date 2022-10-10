Как стильно носить худи: модные варианты образов с самым комфортным предметом гардероба (фото)
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Классно худи вписывается в спортивный стиль
Этот предмет гардероба считается одним из самых комфортных и практичных. Худи отлично вписывается в стиль Sport Casual, о котором мы рассказывали ранее.
Персональный стилист SAMAL SAN рассказала, что худи особенно классно вписывается в спортивный стиль, спорт-шик. Худи не выходит из моды и носить его можно практически с чем угодно, имея хорошую насмотренность и вкус.
Эксперт сделала подборку фото с одним из самых практичных предметов гардероба, показав, с чем и как можно носить худи в этом сезоне.
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