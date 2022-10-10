Фавориты осени-2022: стилист назвала восемь топовых пар обуви этой поры (фото)
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Обувь может стать главным акцентом образа
В этом сезоне дизайнеры представили множество трендов, которые подойдут к любому гардеробу.
О том, какая обувь в моде осенью этого года, рассказала украинский стилист и модный блогер Мария Демчишина в своем блоге в Инстаграме.
Эксперт добавила, что кроме тех, что представлены на фото ниже, трендовыми также остаются: Мэри Джейн, балетки, слингбеки, резиновые сапоги, сапоги slouchy и kitten heel. Они удобны, стильны и носибельны.
Плетеная обувь
Обувь на скошенной танкетке
Металлик
Обувь с металлическим мысом
Ковбойки
Лоферы
Ботфорты
Платформа
Ранее стилисты рассказали, от которых пальто нужно отказаться, чтобы не превратиться в "тетку". А также, какие тренды верхней одежды актуальны осенью 2022 года.