Фавориты осени-2022: стилист назвала восемь топовых пар обуви этой поры (фото)

Обувь может стать главным акцентом образа

В этом сезоне дизайнеры представили множество трендов, которые подойдут к любому гардеробу.

О том, какая обувь в моде осенью этого года, рассказала украинский стилист и модный блогер Мария Демчишина в своем блоге в Инстаграме.

Эксперт добавила, что кроме тех, что представлены на фото ниже, трендовыми также остаются: Мэри Джейн, балетки, слингбеки, резиновые сапоги, сапоги slouchy и kitten heel. Они удобны, стильны и носибельны.

Плетеная обувь

Обувь на скошенной танкетке

Металлик

Обувь с металлическим мысом

Ковбойки

Лоферы

Ботфорты

Платформа

Ранее стилисты рассказали, от которых пальто нужно отказаться, чтобы не превратиться в "тетку". А также, какие тренды верхней одежды актуальны осенью 2022 года.