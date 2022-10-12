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Самые стильные шапки сезона-2022: какую выбрать, чтобы не пожалеть (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какие шапки в 2022 году самые стильные - подборка Новость обновлена 12 октября 2022, 07:40
Какие шапки в 2022 году самые стильные - подборка

В списке трендов береты, теплые панамы и кепки

Стильная шапка — это тот самый завершающий штрих, который сделает ваш образ цельным и запоминающимся.

Стилист Ирина Катыхина назвала те модели шапок, которые актуальны этой осенью и зимой. Они сделают вас стильной и вы не пожалеете о своем приобретение. В 2022 году в моде:

Шапки бини — классика и база любого гардероба

Шапки бини

Береты

Береты

Панамы

Панамы

Кепи и кепки

Кепи и кепки

Балаклавы и капоры

Балаклавы и капоры

Шапки-ушанки

Шапки-ушанки

Косынки

Косынки

Ранее "Телеграф" писал, как стильно носить худи девушкам — один из самых комфортных предметов гардероба.

Теги:
#Мода #Шапки #Тренды #Мода 2022