Самые стильные шапки сезона-2022: какую выбрать, чтобы не пожалеть (фото)

В списке трендов береты, теплые панамы и кепки

Стильная шапка — это тот самый завершающий штрих, который сделает ваш образ цельным и запоминающимся.

Стилист Ирина Катыхина назвала те модели шапок, которые актуальны этой осенью и зимой. Они сделают вас стильной и вы не пожалеете о своем приобретение. В 2022 году в моде:

Шапки бини — классика и база любого гардероба

Береты

Панамы

Кепи и кепки

Балаклавы и капоры

Шапки-ушанки

Косынки

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