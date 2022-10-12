Самые стильные шапки сезона-2022: какую выбрать, чтобы не пожалеть (фото)
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В списке трендов береты, теплые панамы и кепки
Стильная шапка — это тот самый завершающий штрих, который сделает ваш образ цельным и запоминающимся.
Стилист Ирина Катыхина назвала те модели шапок, которые актуальны этой осенью и зимой. Они сделают вас стильной и вы не пожалеете о своем приобретение. В 2022 году в моде:
Шапки бини — классика и база любого гардероба
Береты
Панамы
Кепи и кепки
Балаклавы и капоры
Шапки-ушанки
Косынки
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