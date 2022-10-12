Укр

Главная вещь в осеннем гардеробе: топ-7 фасонов пальто, которые сейчас находятся на пике трендов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пальто – основа гардероба на холодный период Новость обновлена 12 октября 2022, 14:33
Пальто – основа гардероба на холодный период

В этом сезоне актуальными остаются как классические модели, так и ультрамодные варианты пальто

Выбор стильной верхней одежды на холодное время – еще та задача. Как бы нам ни было удобно в куртках и красиво в тренчах, это не заменит актуальное, теплое и добротное пальто. К тому же, сейчас в моде не только классика, а и появились яркие и смелые тренды.

О том, какие фасоны и цвета пальто актуальны в сезоне осень-зима, рассказывает украинская стилистка Инна в своем фэшн-блоге в Instagram. Исходя из модных рекомендаций, есть по меньшей мере семь трендовых вариантов пальто, которые гармонично впишутся в гардероб любой современной девушки.

По словам стилистки, сколько бы ни было вариантов верхней одежды, но главным в осеннем гардеробе остается пальто. Оно всегда выглядит элегантно и утонченно. Стилистка рассказала, что в этом сезоне дизайнеры предлагают интересные модели, но классические варианты также популярны и актуальны, просто их немного подвинули более смелые фасоны.

В топ-7 трендовых фасонов пальто сезона осень-зима входят:

  1. полуприталенные,
  2. макси,
  3. из кожи или экокожи,
  4. серые,
  5. с интересными вставками,
  6. яркие,
  7. из экомеха.
Стильные пальто с интересными вставками
Яркие варианты
Полуприталенные пальто
Подчеркивают талию
Пальто из кожи
Кожа - стильный выбор
Пальто серого цвета
Базовый цвет
Пальто длины макси
Самая трендовая длина
Пальто яркого цвета
Будьте в центре внимания
Пальто из экомеха
Подойдет и для зимы

Напомним, один из главных стилистических приемов золотой поры – многослойность. Стилистка пояснила, в чем ее суть и как составить модный многослойный образ. Есть всего одно правило, которое важно запомнить модницам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие свитера на пике тенденций в этом сезоне. Правильно выбранная модель свитера согреет вас в холодную пору.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды #Пальто