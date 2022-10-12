Главная вещь в осеннем гардеробе: топ-7 фасонов пальто, которые сейчас находятся на пике трендов (фото)

В этом сезоне актуальными остаются как классические модели, так и ультрамодные варианты пальто

Выбор стильной верхней одежды на холодное время – еще та задача. Как бы нам ни было удобно в куртках и красиво в тренчах, это не заменит актуальное, теплое и добротное пальто. К тому же, сейчас в моде не только классика, а и появились яркие и смелые тренды.

О том, какие фасоны и цвета пальто актуальны в сезоне осень-зима, рассказывает украинская стилистка Инна в своем фэшн-блоге в Instagram. Исходя из модных рекомендаций, есть по меньшей мере семь трендовых вариантов пальто, которые гармонично впишутся в гардероб любой современной девушки.

По словам стилистки, сколько бы ни было вариантов верхней одежды, но главным в осеннем гардеробе остается пальто. Оно всегда выглядит элегантно и утонченно. Стилистка рассказала, что в этом сезоне дизайнеры предлагают интересные модели, но классические варианты также популярны и актуальны, просто их немного подвинули более смелые фасоны.

В топ-7 трендовых фасонов пальто сезона осень-зима входят:

полуприталенные, макси, из кожи или экокожи, серые, с интересными вставками, яркие, из экомеха.

Яркие варианты

Подчеркивают талию

Кожа - стильный выбор

Базовый цвет

Самая трендовая длина

Будьте в центре внимания

Подойдет и для зимы

Напомним, один из главных стилистических приемов золотой поры – многослойность. Стилистка пояснила, в чем ее суть и как составить модный многослойный образ. Есть всего одно правило, которое важно запомнить модницам.

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