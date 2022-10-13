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Удобный и универсальный: с чем носить лонгслив — стильные образы на каждый день (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Модные женские лонгсливы осенью 2022 года Новость обновлена 13 октября 2022, 07:38
Модные женские лонгсливы осенью 2022 года

Эта модная и универсальная замена топу и футболке

Собирая базовый гардероб на осень не забывайте о таком удобном и функциональном предмете гардероба, как лонгслив.

В прохладный день его можно поддеть под свитер, а в теплый — носить самостоятельно. Персональный стилист Майя Кривобокова отмечает, что топы с длинным рукавом будут актуально смотреться и под пальто, и с брючным костюмом, и с кожаной юбкой.

Модный блогер собрала в подборке фото с самыми простыми в применении образами на каждый день. С чем носить лонгслив:

С джинсами и грубыми ботинками

лонгслив джинсы

С рубашкой свободного кроя

лонгслив рубашка

С классическими брюками

лонгслив классические брюки

С клетчатой рубашкой и казаками

цветной яркий лонгслив

Со светлыми брюками и кроссовками

светлые брюки лонгслив

Ранее "Телеграф" писал, от каких модных трендов необходимо отказываться уже с сегодняшнего дня. Они медленно, но верно начинают устаревать.

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#Мода #Тренды #Мода 2022