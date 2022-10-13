Удобный и универсальный: с чем носить лонгслив — стильные образы на каждый день (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 633
Эта модная и универсальная замена топу и футболке
Собирая базовый гардероб на осень не забывайте о таком удобном и функциональном предмете гардероба, как лонгслив.
В прохладный день его можно поддеть под свитер, а в теплый — носить самостоятельно. Персональный стилист Майя Кривобокова отмечает, что топы с длинным рукавом будут актуально смотреться и под пальто, и с брючным костюмом, и с кожаной юбкой.
Модный блогер собрала в подборке фото с самыми простыми в применении образами на каждый день. С чем носить лонгслив:
С джинсами и грубыми ботинками
С рубашкой свободного кроя
С классическими брюками
С клетчатой рубашкой и казаками
Со светлыми брюками и кроссовками
Ранее "Телеграф" писал, от каких модных трендов необходимо отказываться уже с сегодняшнего дня. Они медленно, но верно начинают устаревать.