Удобный и универсальный: с чем носить лонгслив — стильные образы на каждый день (фото)

Эта модная и универсальная замена топу и футболке

Собирая базовый гардероб на осень не забывайте о таком удобном и функциональном предмете гардероба, как лонгслив.

В прохладный день его можно поддеть под свитер, а в теплый — носить самостоятельно. Персональный стилист Майя Кривобокова отмечает, что топы с длинным рукавом будут актуально смотреться и под пальто, и с брючным костюмом, и с кожаной юбкой.

Модный блогер собрала в подборке фото с самыми простыми в применении образами на каждый день. С чем носить лонгслив:

С джинсами и грубыми ботинками

С рубашкой свободного кроя

С классическими брюками

С клетчатой рубашкой и казаками

Со светлыми брюками и кроссовками

Ранее "Телеграф" писал, от каких модных трендов необходимо отказываться уже с сегодняшнего дня. Они медленно, но верно начинают устаревать.