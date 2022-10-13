Какая обувь выглядит дорого осенью-2022: трендовые модели на зависть подругам (фото)

Сделать осенний образ дорогим поможет правильно подобранная обувь

Обувь — это то, на что многие обращают внимание при знакомстве, встрече. Почему? Ухоженная и опрятная обувь для осени говорит о нашей ответственности и заботе о том, как мы выглядим.

Стилист Мария Шеди рассказала о моделях, которые смотрятся дорого и стильно этой осенью. На своей странице в Инстаграме модный блогер продемонстрировала на фото актуальные модели осенней обуви, которые захотят приобрести и ваши подруги.

Челси

Несомненная классика. Всегда думайте, с каким низом вы будете их носить, красиво ли будет стыковаться обувь с одеждой.

Полуботинки

Оксфорды, дерби — любые из этих моделей смотрятся дорого. Выбирайте более круглый мыс, так обувь будет смотреться чуть массивнее и перетягивать на себя внимание в образе.

Ботильоны

Присмотритесь к моделям с квадратным мысом.

Сапоги

При выборе ориентируйтесь на высоту. Сапоги не должны резать колени или делить ноги на две равные части.

Лоферы

Будут смотреться выигрышно лоферы базового оттенка с цепями, ремешками или на тракторной подошве.

Казаки

Смотрятся нестандартно и классно, особенно в сочетании с классическим образом.

Массивная подошва

В тренде — тракторная и массивная подошва.

Бежевые модели

Сама по себе светлая обувь смотрится дорого, но и правильно ухаживать за ней готов не каждый.

Специальные средства для очищения, краски для обуви, защитные спреи/крема — это все не просто так придумали. Если вы будете ими пользоваться на регулярной основе, то ваша обувь всегда будет выглядеть сносно. Особенно это касается белой, бежевой, голубой обуви.

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