Чем освежить гардероб этой осенью: топ-9 стильных способов (фото)

С помощью трендов можно разнообразить ваши повседневные образы

В сезоне осень-зима дизайнеры порадовали неимоверным количеством тенденций. Многие тренды остаются актуальными с прошлых месяцев, а кое-что только покоряет подиум. Не нужно с ног до головы наряжаться в модные новинки, но присмотреться к последним веяниям моды не повредит никому.

О том, чем обновить осенний гардероб в этом сезоне, рассказала украинская стилистка Мария Демчишина в Instagram. Есть как минимум девять удачных способов освежить образ в золотую пору. Всего один тренд добавит акцент и повысит градус стиля в вашем луке.

По словам стилистки, если базовые комбинации в гардеробе уже надоели и хочется добавить изюминки в образы, попробуйте обратить внимание на по меньшей мере девять трендов, в их числе:

Длина макси или мини – самые актуальные в этом сезоне. Аксессуары. Добавьте украшения, головные уборы, долгие шарфы, очки, часы, галстук (сейчас на пике моды), ремень. Кожа – всегда хороший выбор. Обувь – с квадратным мысом, ковбойки, пушистая обувь, балетки. Цвет. В тренде зеленый, оранжевый, синий, фиолетвоый, красный, розовый, желтый, коричневый. Металлик – хит осенью-2022. Бахрома – еще один интересный способ сделать акцент в образе. Прозрачные ткани – смелый тренд, но в комбинации с более плотными тканями не выглядит вульгарно. Принты – анималистические, клетка, полоска – выбор велик.

Аксессуары - важная часть образа

Самые стильные длины сезона

Выглядит дорого и стильно

В моде много цветов

Блеск в тренде

Огромный выбор обуви

Тренд на прозрачность

Бахрома снова актуальна

Не бойтесь принтов

Напомним, один из главных стилистических приемов золотой поры – многослойность. Стилистка пояснила, в чем ее суть и как составить модный многослойный образ. Есть всего одно правило, которое важно запомнить модницам.