Укр

Чем освежить гардероб этой осенью: топ-9 стильных способов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кожа - это тренд Новость обновлена 13 октября 2022, 16:09
Кожа - это тренд

С помощью трендов можно разнообразить ваши повседневные образы

В сезоне осень-зима дизайнеры порадовали неимоверным количеством тенденций. Многие тренды остаются актуальными с прошлых месяцев, а кое-что только покоряет подиум. Не нужно с ног до головы наряжаться в модные новинки, но присмотреться к последним веяниям моды не повредит никому.

О том, чем обновить осенний гардероб в этом сезоне, рассказала украинская стилистка Мария Демчишина в Instagram. Есть как минимум девять удачных способов освежить образ в золотую пору. Всего один тренд добавит акцент и повысит градус стиля в вашем луке.

По словам стилистки, если базовые комбинации в гардеробе уже надоели и хочется добавить изюминки в образы, попробуйте обратить внимание на по меньшей мере девять трендов, в их числе:

  1. Длина макси или мини – самые актуальные в этом сезоне.
  2. Аксессуары. Добавьте украшения, головные уборы, долгие шарфы, очки, часы, галстук (сейчас на пике моды), ремень.
  3. Кожа – всегда хороший выбор.
  4. Обувь – с квадратным мысом, ковбойки, пушистая обувь, балетки.
  5. Цвет. В тренде зеленый, оранжевый, синий, фиолетвоый, красный, розовый, желтый, коричневый.
  6. Металлик – хит осенью-2022.
  7. Бахрома – еще один интересный способ сделать акцент в образе.
  8. Прозрачные ткани – смелый тренд, но в комбинации с более плотными тканями не выглядит вульгарно.
  9. Принты – анималистические, клетка, полоска – выбор велик.
Стильные аксессуары на осень 2022
Аксессуары - важная часть образа
Длина макси и мини
Самые стильные длины сезона
Одежда из кожи
Выглядит дорого и стильно
Модные цвета осени 2022
В моде много цветов
Металлик в одежде и обуви
Блеск в тренде
Модная обувь осенью 2022
Огромный выбор обуви
Одежда из прозрачных тканей
Тренд на прозрачность
Одежда с бахромой
Бахрома снова актуальна
Стильные образы с принтами
Не бойтесь принтов

Напомним, один из главных стилистических приемов золотой поры – многослойность. Стилистка пояснила, в чем ее суть и как составить модный многослойный образ. Есть всего одно правило, которое важно запомнить модницам.

Теги:
#Мода #Стиль #Тренды