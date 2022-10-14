Эти цвета лака сражают наповал: топ-7 трендов маникюра этой осенью (фото)
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От обилия популярных цветов лаков для ногтей разбегаются глаза
Маникюр – не менее важная часть образа, чем аксессуары, прически или даже обувь. Многие люди первым делом обращают внимание на руки, они должны быть ухоженными, а цвет лака для ногтей – стильным. Так что ни в коем случае не допускайте на ваших ногтях антитренды маникюра, а создавайте лишь актуальный и стильный дизайн.
О самых трендовых цветах, которыми можно смело покрывать ногти осенью 2022 года, пишет издание bustle. Есть по меньшей мере семь оттенков, в их числе и яркие цвета, и пастельные тона. Дизайн допускается, но он не должен быть кричащим.
Розовый
Трендовые оттенки а-ля Барби никуда не денутся в ближайшее время. Подумайте о ярких надписях и оттенках розового.
Шоколадный
Этой осенью обязательно обратите внимание на все оттенки коричневого, бежевого, шоколадного, карамельного и кофейного.
Красный
Этот цвет поможет вам оставаться в центре внимания, куда бы вы не пришли.
Перламутровый
Блеск остается актуальным, но он становится все более лаконичным. Перламутр и глазурь – топ трендов.
Сиреневый
Холодные оттенки серого и нежно-приглушенные сиреневые — главные цвета в холодное время года.
Полумесяц
Что касается дизайна, то беспроигрышный вариант — маникюр в форме полумесяца.
Зеленый
Насыщенная зелень определенно набирает обороты, даже королева маникюра Кортни Кардашьян экспериментирует с потрясающим изумрудно-зеленым лаком.
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